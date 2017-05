Filha é assassinada a mando da própria mãe

Home > Reflexão

Uma mãe é acusada de ser a mandante do assassinato da própria filha (as duas na foto abaixo), por ciúmes. E o assassinato é o padrasto da menina.

Essa é a conclusão preliminar da investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Santa Cruz do Sul, cidade do interior de Rio Grande do Sul, e é o retrato de uma triste realidade dos tempos atuais.

Geni Sins, de 54 anos, mantinha um relacionamento amoroso com o sobrinho dela, Ronaldo Santos, 24 anos mais novo. A mulher passou a sentir ciúme do companheiro e a desconfiar que ele e a filha dela, Francine Matias da Silva Sins, de apenas 13 anos, mantinham também um relacionamento.

No fim do ano passado, Geni resolveu oferecer dinheiro a Ronaldo para que matasse a adolescente. Da primeira vez, ele teria se recusado a cometer o crime contra a prima-enteada. Meses depois, porém, Geni fez a proposta novamente e ainda ofereceu como recompensa quitar as parcelas da moto que o rapaz havia comprado. Ele aceitou.

No feriado de Sexta-Feira Santa, 14 de abril, o padrasto convidou a enteada para sair de moto e comprar ovos de Páscoa. Ele voltou para casa, mas Francine não. No dia seguinte, a polícia encontrou o corpo da adolescente em um matagal, com marcas de estrangulamento. Uma semana depois, Ronaldo confessou o crime. Em depoimento, Geni negou participação no assassinato da filha. O casal foi preso preventivamente por feminicídio.

Encontrar o caminho da Salvação

A morte dessa jovem, de apenas 13 anos, que teve a vida ceifada pelo primo, que também era o seu padrasto, a mando da própria mãe, é uma forte evidência de que o Fim dos Tempos se aproxima cada vez mais:

“E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho; e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do Meu nome; mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo.” Mateus 10.21,22

E é por isso que precisamos nos preparar imediatamente para o que virá. Deus tem dado tempo para que encontremos o caminho dEle, a Salvação:

“O que semear a perversidade segará males; e com a vara da sua própria indignação será extinto (...) O que ama a pureza de coração, e é amável de lábios, será amigo do rei.” Provérbios 22. 8;11

Você está pronto para receber a Salvação, para saber mais sobre o Fim dos Tempos? Então participe do Estudo do Apocalipse, que acontece todos os domingos, a partir das 18h, no Templo de Salomão.

