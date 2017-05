"Desmanche espiritual" segue pelo Nordeste do País

Home > Notícias da Universal

A "Caravana do Desmanche Espiritual", comandada pelo bispo Clodomir Santos, visitou, na quinta-feira passada (27 de abril), a cidade de Teresina, capital do Piauí. Na sexta-feira (28), foi a vez da cidade de São Luís, capital do Maranhão.

Piauí

O sol ainda brilhava quando as primeiras pessoas começaram a chegar para a maior cruzada de fé realizada pela Universal no Piauí, para marcar o 27 de abril de 2017 como o dia em que Deus escreveu uma nova história para o estado. O evento contou com a presença de aproximadamente 40 mil pessoas, que se acomodaram em cadeiras brancas espalhadas pelo terreno de 11 mil metros quadrados em que será construído o novo templo da Igreja no Piauí (foto acima).

Durante a concentração de fé, o bispo Clodomir lançou no local a Pedra Fundamental, que representa o início de uma obra grandiosa, tanto fisicamente, para acomodar os fiéis, como espiritualmente, para aqueles que desejam conhecer a Deus.

Assim como em outras cidades em que o bispo já realizou o trabalho espiritual, pessoas foram curadas, libertas e também receberam o que tanto almejavam: o Espírito Santo.

A internauta Lia Raquel esteve presente no evento e, em uma mensagem deixada no Facebook oficial do bispo Clodomir Santos, afirmou: “O Piauí não será o mesmo depois desse dia. Tenho certeza de que grandes coisas vão acontecer na vida daqueles que estiveram presentes. Toda honra e glória sejam dadas ao Senhor Jesus.”

Veja no vídeo abaixo alguns momentos da concentração em Teresina, com o lançamento da Pedra Fundamental:

Maranhão

Na sexta-feira, 28 de abril, foi a vez do estado do Maranhão parar. Nem mesmo a greve geral convocada no País, que paralisou principalmnete o transporte público, foi capaz de impedir que milhares de pessoas pessoas estivessem presentes na Universal do Canto da Fabril, na região central de São Luís, capital maranhese.

Cerca de 40 mil pessoas participaram da caravana, acomodadas dentro e fora da igreja (foto acima), e outras 20 mil, em cidades do interior do estado, puderam acompanhar o encontro por videoconferência.

O foco principal da reunião foi transformar vidas, com o bispo Clodomir ministrando uma mensagem de fé, libertação, cura e Salvação. Muitas pessoas que estiveram no local saíram com as suas vidas transformadas e um grande renovo.

(*) Colaborou Sabrina Marques

