A Gente da Comunidade e Projeto Raabe unidos em ação social

Home > Ação Social

Voluntários do grupo A Gente da Comunidade realizam, mensalmente, diversas ações sociais, em diferentes bairros carentes do País, a fim de tentar suprir, pelo menos em parte, as necessidades mais básicas da população.

Nessas ações são oferecidos, gratuitamente, serviços na área da saúde, estética e jurídica, além da distribuição de cestas básicas e orientação espiritual. E a participação de voluntárias do Projeto Raabe – formado por advogadas, assistentes sociais e conselheiras espirituais – é de grande valia, tendo em vista que muitas mulheres que são ou já foram vítimas de abuso emocional, sexual ou físico, e carregam traumas, não têm a quem pedir auxílio, e, por não verem saída para o seu sofrimento, seguem caladas. O Raabe tem como objetivo ajudá-las.

Sabendo da igual importância do trabalho que ambos desenvolvem, os grupos decidiram unir forças para atender a população do bairro Jardim Celeste, localizado na zona sul da capital paulista.

Os voluntários reuniram 120 pessoas no Colégio Professora Marilsa Garbossa Francisco, onde foram oferecidos à população serviços de atendimento de oftalmologista, com exames e receituário médico entregues na hora; orientação jurídica; cortes de cabelo masculino e feminino; manicure; maquiagem com curso prático de automaquiagem; e sorteio de cestas básicas, livros e utensílios domésticos.

Também não faltaram atividades recreativas, doces e muita pipoca para as crianças.

Sabendo que muitas mulheres carregam traumas devido à violência doméstica e abusos que sofreram, ou sofrem, as voluntárias do Raabe prestaram atendimento no local e deram todo o auxílio necessário. Além disso foi realizada uma palestra, com uma introdução do Curso de Autoconhecimento, que é realizado mensalmente na Universal da Avenida João Dias, no Templo de Salomão e em outras localidades. Saiba mais sobre o curso aqui.

Para mais informações sobre o trabalho do A Gente da Comunidade, acesse aqui.

Confira abaixo mais fotos do evento: