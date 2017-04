UNP realiza "Vigília da Transformação" em presídio do Maranhão

Home > Ação Social

Na noite do dia 25 de abril último, aconteceu a “Vigília da Transformação” na Unidade Prisional de Ressocialização São Luís V (presídio localizado no estado do Maranhão), num momento bastante especial e espiritual para os 265 internos do local.

O encontro foi proporcionado pelo grupo Universal nos Presídios (UNP), cujo responsável no Maranhão é o pastor Venino Aragão.

Já nos momentos iniciais foi exibido aos presentes um vídeo com o resumo das atividades desenvolvidas pelo UNP em todas as unidades prisionais do estado, o qual despertou, ainda mais, o desejo de mudança em muitos detentos, já que, ao visualizarem o que está sendo feito em outros presídios, perceberam o quanto Deus tem cuidado de cada um.

A mensagem principal da vigília foi baseada no livro bíblico de Romanos 12.2, que diz: "E não sede conformados com este mundo, mas se transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus."

De acordo com o pastor Venino, muitos foram renovados espiritualmente, especialmente no sentido de não aceitar a situação em que estão vivendo. Ainda durante a noite especial, todos assistiram ao filme “O Jovem Messias” — uma produção bíblica que retrata a infância de Jesus — e receberam pipoca e refrigerante durante a exibição da trama.

“Foram momentos de renovação espiritual, com orações, meditação na Palavra de Deus e libertação”, destaca o pastor.

