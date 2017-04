Projeto Unisocial atende comunidades carentes no interior paulista

Home > Ação Social

No último dia 23 de abril, foi realizada, na cidade de Campinas (interior paulista), mais uma edição do projeto "Unisocial – A Universal ajudando as pessoas". A ação levou atendimento social, cuidados com a saúde e muita diversão para as famílias que vivem no Jardim Monte Cristo e no Parque Oziel, região carente do município.

O movimento foi realizado na Escola Oziel Alves Pereira e contou com a presença de cerca de 1,8 mil pessoas.

Para as crianças a diversão foi garantida com a instalação de brinquedos infláveis, pula-pula, apresentação de fantoches, distribuição de pipoca, algodão-doce, balas, pirulitos, entre outras guloseimas e atrações.

A população também buscou os atendimentos que foram oferecidos gratuitamente na ação, entre os quais jurídico, avaliações oftalmológicas e serviços relacionados à saúde, como consultas com dentistas e enfermeiros.

O evento contou ainda com atendimento de profissionais da área de nutrição, assistência social e do Conselho Tutelar. Na área de estética e beleza, houve cortes de cabelo e serviço de manicure.

Ainda durante o movimento, foram distribuídas mais de 400 cestas básicas. Ao final do evento, foram contabilizados quase 2 mil atendimentos.

As ações sociais têm sido realizadas frequentemente, em diversas partes do estado de São Paulo.

(*) Colaborou Geraldo Filho

Gostou? Compartilhe nas redes sociais.