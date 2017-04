Na Ásia, pessoas simulam atropelamentos para receber indenização

Home > Comportamento

Em alguns países asiáticos, pessoas estão simulando atropelamentos para conseguir indenizações de motoristas e seguradoras. Há casos em que os pedestres realmente se atiram em direção aos carros e chegam a se machucar.

Por causa disso, os motoristas estão instalando câmeras em seus veículos para utilizar as imagens como prova, caso tenham de enfrentar um processo legal.

Confira no vídeo abaixo algumas cenas registradas por motoristas:

A desonestidade compensa?

O dia a dia de um povoado é reflexo das pessoas que moram nele. Se os habitantes de um lugar, em sua maioria, agem de forma criminosa e desonesta, o progresso e uma vida de qualidade ali são quase impossíveis. Entretanto, em um local em que as pessoas são justas e fazem o que é certo, tudo prospera, e o ganho é de todos.

Por isso, o Senhor Deus instituiu leis, descritas nos 10 Mandamentos, relacionadas com a vida em sociedade: “Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo.” Êxodo 20.13-17

Para viver em sociedade, é necessário que exista ordem.

Outros versículos bíblicos falam do repúdio de Deus pela desonestidade. Confira:

“Balança enganosa é abominação para o SENHOR, mas o peso justo é o Seu prazer.” Provérbios 11.1

“A ninguém torneis mal por mal; procurai as coisas honestas, perante todos os homens.” Romanos 12.17

Os ensinamentos do Senhor servem de orientação para as nossas atitudes e comportamentos em nosso dia a dia. Por isso, o salmista escreve: “Lâmpada para os meus pés é Tua palavra, e luz para o meu caminho.” Salmos 119.105

Reflita sobre isso.

