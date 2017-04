Soldados do Resgate visitam o Jardim Bíblico

Home > Folha Universal

O Templo de Salomão recebeu recentemente a visita do grupo Soldados do Resgate, um projeto da Universal que tem por objetivo trazer de volta ao convívio com Deus pessoas que se afastaram da fé. Os soldados são voluntários que auxiliam nesse trabalho e participam ativamente da Corrente do Resgate, que acontece aos sábados, às 20 horas, na sede do Brás, em São Paulo.

De acordo com o bispo Antonio Melo, responsável por esse trabalho e organizador da visita, o nome do projeto surgiu em uma reunião com o Bispo Edir Macedo. “Ele comentou sobre o caso de duas voluntárias que não desistiram de lutar para resgatar a sua mãe e que pareciam, pela sua atitude, com verdadeiros soldados da fé.”

Segundo o bispo Antonio, que está à frente da Corrente do Resgate há quatro meses, 254 soldados estiveram na visita ao Santuário. “Eles participaram da reunião que acontece aos domingos no Templo e depois foram conhecer o Jardim Bíblico. Muitos deles já haviam estado no Templo, mas nunca tinham feito o passeio pelo Jardim”, contou o bispo.

Extraordinário

Para a soldado Simone Fonseca, de 49 anos, conhecer o Jardim Bíblico foi algo extraordinário e profundo. “Comecei a tirar fotos do Tabernáculo para mostrar para minha família, porém, quando o sacerdote começou a contar a história e o significado de cada objeto que está ali, percebi que fotos não poderiam demonstrar o que vivi nesse dia. Pretendo voltar e, com certeza, convidar outras pessoas para que conheçam o Santuário”, afirmou.

Naquele tempo

A voluntária Cristiane de Toledo, de 35 anos, que também participa do grupo e já frequenta o Templo de Salomão desde a inauguração, ainda não conhecia o Jardim. “O que mais me chamou atenção foi o vídeo passado durante o passeio. É como se eu estivesse naquele tempo de Moisés e pudesse ter visto, ao vivo, o que aconteceu quando Isaque estava prestes a ser sacrificado. Aprendi muito sobre a essência da oferta, sobre perdão e santidade. Confesso que nunca mais serei a mesma pessoa. Minha vida espiritual mudou muito”, revelou.

Dimensão exata

Os noivos Edvaldo Oliveira, de 51 anos, e Claudia Maia (foto ao lado), de 45 anos, também participam do Soldados do Resgate e estiveram no passeio. Claudia contou que se sentiu renovada. “Praticamente todos os dias eu vou ao Templo e sempre que posso levo outras pessoas, pois acredito que elas têm que conhecer esse Deus maravilhoso e ver ao vivo a Sua grandeza. A gente fala que Deus é grande, mas acho que nem a palavra grande dá a dimensão exata”, comentou.

Já Edvaldo disse que é sempre maravilhoso estar no local. “Quando avisto o Templo, tenho a visão da sua grandiosidade e da sua paz. Durante a visita, fiquei encantado com os ensinamentos, é uma aula de história. O legado que vou levar para sempre em minha vida é que temos que nos render à Palavra de Deus, obedecer aos Seus mandamentos, ter fidelidade a Ele e o mais importante: buscar a cada dia mais nossa Salvação. Fico lisonjeado em ser um soldado do resgate e poder participar dessa visita, pois aprendi que a qualidade do vencedor é nunca desistir”, declarou.

Oportunidade

O bispo Antonio (foto ao lado) avalia que a visita dos Soldados do Resgate ao Templo ajuda imensamente no trabalho que eles realizam. “Deus nos deu o privilégio e a grande oportunidade de visitar o Santuário. No Tabernáculo, o sacerdote teve o cuidado em nos dar toda a atenção. Foi uma grande bênção, com uma riqueza de ensinamentos que os soldados vão levar para a vida toda. Onde o Senhor Jesus nos colocar, ali estaremos para cumprir a missão dada”, concluiu.

Veja as novas instruções para participação nas reuniões do Templo de Salomão clicando aqui. Para obter outras informações, você também pode entrar em contato com a Central de Informações do Templo de Salomão: (11) 3573-3535 ou info@otemplodesalomao.com.