“Quem crer e for batizado será salvo; mas quem não crer será condenado.” Marcos 16.16

O batismo nas águas significa a confissão de que a pessoa aceita o Senhor Jesus como o Seu único Senhor e Salvador e, a partir daquele momento, ela está deixando para trás uma vida de pecado para recomeçar o seu caminho no dever de um seguidor da Palavra de Deus.

Por meio do batismo, aqueles que se entregam a Deus passam a integrar o corpo de Cristo. Um dos maiores exemplos é o próprio Senhor Jesus, que desceu às águas e assim deu início ao Seu ministério aqui na Terra.

No livro “O Espírito Santo”, o autor, bispo Edir Macedo, explica por que o Filho de Deus precisou ser batizado. Veja:

“Para que possamos entender a respeito da necessidade de o Senhor ser batizado, tanto nas águas por imersão como no Espírito Santo, é preciso que se saiba que Ele veio a este mundo da mesma maneira como todo ser humano, com apenas uma grande diferença: Ele foi gerado no ventre da virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo. A sua manifestação aqui na Terra, antes de morrer, ressuscitar e ser glorificado, era exclusivamente humana, como qualquer um de nós. Daí, era imprescindível que recebesse tanto o batismo nas águas quanto o Espírito Santo, o que lhe aconteceu quando tinha trinta anos de idade e, consequentemente, veio capacitá-Lo para dar início ao Seu ministério aqui na Terra.”

Se o próprio Deus, em forma de homem, aprovou o batismo como o recomeço de tudo, e Ele mesmo desceu às águas, imagine esse recomeço na vida daqueles que têm cometido tantos erros e pecados.

O recomeço de tudo

E foi justamente pensando em deixar os erros para trás que sete pessoas no Equador tomaram a decisão de aceitar o Senhor Jesus como o seu único Senhor e Salvador e se batizar nas águas.

O batismo foi realizado em um local diferente dos que as pessoas estão acostumadas a ver. O lugar escolhido foi um rio, localizado na cidade de Ricaurte, que fica na província de Los Rios, nome dado ao local em razão da abundância de rios na região.

O bispo Rodrigo Moura, responsável pelo trabalho evangelístico da Universal na região, foi quem realizou o batismo. Ele afirmou que todos que decidem se batizar é porque estão dispostos a começar uma nova vida. “Quando se batiza em um rio, é algo diferente, pois parece que voltamos ao tempo da Igreja primitiva. Essas pessoas decidiram mudar o rumo das suas vidas, elas tomaram a decisão de começar uma nova vida com o Senhor Jesus. Podemos ver que, para se entregar para Deus, não há idade, tudo é uma questão de fé e decisão.”

Se você ainda não decidiu abandonar as velhas atitudes e se entregar a Deus, não perca mais tempo, procure hoje mesmo uma Universal mais próxima de sua casa e tome a decisão certa. Se deseja ter dúvidas sobre o batismo nas águas esclarecidas, converse agora mesmo com um Pastor Online.