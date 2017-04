Por que depender da aprovação dos outros é uma furada

Home > Folha Universal

Você conhece alguém que nunca diz não para nada? Ou já conviveu com aquela pessoa que concorda com tudo e dificilmente impõe suas ideias? Ao contrário do que muitos pensam, quem normalmente age dessa forma nem sempre é apenas uma pessoa bondosa, mas alguém que tem dentro de si um medo exacerbado de não se sentir aceito pelos outros.

“O desejo de ser amado faz com que crianças e adultos busquem ser gentis e colaboradores para serem reconhecidos pelo outro. É claro que fazer parte de um grupo é fundamental para a sobrevivência. O problema surge quando esta busca é exagerada e acarreta sobrecarga e frustração”, explica a terapeuta cognitivo-comportamental Suse Camacho.

Quem com frequência muda de opinião para não contrariar as pessoas ou tem atitudes que não condizem com seu caráter para se sentir pertencente a um grupo precisa estar alerta. “Ao ter esse tipo de comportamento não se leva em consideração o próprio critério. Outras atitudes que caracterizam a insegurança de não se sentir aceito são emprestar dinheiro, roupas, eletrônicos, objetos pessoais, etc., se comprometer a fazer deslocamentos (transporte para algum local) em momentos inadequados e fora do seu alcance, realizar trabalhos físicos e/ou mentais para terceiros, sobrecarregando a si mesmo sem o devido reconhecimento, entre outros”, acrescenta a especialista.

Atitudes assim são perigosas porque tornam a pessoa submissa ao outro, gerando dependência emocional, perda da identidade e agravando o rebaixamento da autoestima. “A pessoa acredita que ninguém a amará se mostrar o que realmente pensa. É um desgaste físico e emocional não acreditar nas suas próprias ideias. Haverá sempre uma tensão e insegurança, muita ansiedade e estresse, que acarretam problemas de saúde e relacionamento”, explica a especialista.

A necessidade de se impor

Flávia Maria Sousa Wariss (foto ao lado), de 35 anos, empresária, conta que sofreu durante muitos anos por depender da aceitação dos outros. “Não confiava em mim e por isso não colocava em prática as ideias que tinha. Não me vestia como queria e fazia o que os outros achavam melhor porque sempre me preocupava com o que iriam pensar. Perdi diversas oportunidades e cheguei até a trancar o curso de Direito, de que eu gostava muito, por dar ouvidos a pontos de vista contrários aos meus”, lembra.

Além de se deixar levar pela opinião alheia, ela também não sabia dizer não. “Vendi um carro para pagar a dívida de uma pessoa só para tê-la por perto. Perdi bens materiais, adquiri dívidas para ajudar amigos e familiares”, conta.

Essa dependência emocional trouxe sofrimento e muitas dúvidas. “Estava me sentindo perdida a respeito do que iria fazer na minha vida e meu fundo de poço foi quando perdi tudo financeiramente. Nesse momento, quando tive dificuldades, as pessoas que eu tanto procurava agradar me deixaram sozinha”, lamenta.

Em busca de tentar entender por que agia daquela forma, Flávia fez uma reflexão a respeito de sua trajetória de vida. “Eu já estava casada e percebi que essa insegurança me acompanhava desde a infância. Isso porque cresci sendo diminuída pelos meus pais e sempre quis chamar atenção deles de alguma forma”, recorda.

Cansada de viver refém do pensamento dos outros, a empresária decidiu tomar uma atitude. “Eu estava desgostosa, exausta de estar sempre na sombra das pessoas, vivia com um grito preso dentro mim. Eu já ia à Universal, mas há dois anos consegui me libertar desse sofrimento ao descobrir meu valor. Aprendi a dizer não e a ter equilíbrio. Inclusive, meu próximo passo é voltar ao curso de Direito. Hoje não preciso mais da aprovação de ninguém, apenas da de Deus.”, conclui.

Mude a partir de hoje

A felicidade é individual e você não deve permitir que ninguém dirija sua vida além de Deus. As pessoas erram, falham, algumas são egoístas, porém quem vive para agradar a Deus não se decepciona. Peça a Ele que lhe dê forças para vencer a baixa autoestima e o medo da rejeição. Quando passar a acreditar que é valioso, o medo de não ser aceito vai desaparecer e você se sentirá realizado e completo. Escolha construir uma vida de sucesso, porque viver à mercê da aprovação de qualquer um é se condenar ao fracasso.