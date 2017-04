Home > Folha Universal

A prática do sexo antes do casamento virou algo normal entre muitos jovens. Com isso, automaticamente, muitos não conseguem ter um relacionamento sério e com um único parceiro. Saber da verdadeira importância do casamento para a vida a dois pode ajudar os novatos a se valorizarem e fazer com que a caminhada na vida amorosa que começou errado passe a dar certo. É o que ensinam os professores Renato e Cristiane Cardoso, do A Escola do Amor Responde.

Aluna – Tenho 16 anos e namoro há 11 meses. Tive minha primeira relação sexual com dois meses de namoro, mas acho que com isso passei uma impressão errada. Eu queria algo mais sério no meu relacionamento, o que faço para ser vista como uma mulher para casar?

Cristiane – Aluna, você já errou por ter se entregado para seu namorado sem ter o compromisso que tanto deseja ter com ele. E, se observou que ele passou a te desvalorizar por conta disso, o certo é você sair desse relacionamento, explicar que a atitude que você teve foi impensada e que agora quer começar a fazer a coisa certa. Não é qualquer jovem que deseja ter um relacionamento sério e que quer namorar com o objetivo de se casar. Por isso, você não deve começar um relacionamento com qualquer um. Você tem que saber escolher, deve estar preparada e saber como agir em um relacionamento sério. Você precisa saber se valorizar como mulher, como se comportar, como saber escolher, são muitas coisas a fazer antes de entrar em um relacionamento para casar.

Renato – Se você quer ser uma mulher para casar tem que se projetar. Hoje está com 16 anos e, se você planeja casar até os 18 anos, deve pensar em um namoro sério agora, aos 16 anos. Caso você não se enxergue casada aos 18 anos, mas somente aos 22, 23, 24 anos, por exemplo, agora não é hora de namorar. Isso porque, se você quer se casar daqui a 10 anos, passará muito tempo "enrolando" e é claro que vai rolar sexo com seu namorado antes do tempo, pois vocês não vão aguentar esperar esse tempo todo. Você começou esse namoro aos 15 anos e já foi para a cama com o rapaz. Em seguida, percebeu que, depois que se entregou, ele não a trata como uma mulher para casar. E na verdade é o que muitos homens por aí pensam. Eles acham que a mulher muito fácil de levar para cama é como um objeto de prazer. Há exceções, mas, de forma generalizada, o homem tem essa visão das mulheres. No seu caso não foi ele que a desvalorizou primeiro, foi você quem se desvalorizou quando se entregou para ele. Agora você precisa passar por um processo de reeducação amorosa, tem que entender o que é um namoro, o que é um noivado, o que é um casamento e um relacionamento. Você precisa se reeducar completamente a esse respeito. Caso contrário, vai continuar errando. Você já viu que errou na questão sexual, mas não é somente nesse aspecto que pode cometer erros. Existem várias outras coisas durante o namoro que você precisa saber, como a Cristiane disse. E, se não souber agir e se conduzir, você vai ter novos problemas. Faça um favor a você mesma: adquira o livro Namoro Blindado, estude e pratique esse livro. Tenho certeza de que você não vai cometer novamente os mesmos erros.

