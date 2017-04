Madrugada especial transforma a vida de milhares de pessoas

Home > Folha Universal

Quanto vale a vida de uma pessoa? Para o Senhor Jesus valeu o preço do sacrifício na cruz. E é por meio do amor dEle, por aqueles que creem, que vidas são restauradas.

Por isso, neste mês, na madrugada do dia 21, foi realizado, no Pólo Cultural e Esportivo Grande Otelo, conhecido como Sambódromo do Anhembi, na capital paulista, um evento especial. Na ocasião, foram realizados o Tratamento da Cura dos Vícios e a Caravana do Resgate, para promover uma noite de renovação espiritual aos que desejavam retornar aos braços de Deus.

O encontro recebe mais de 150 mil pessoas, segundo dados da Polícia Militar (PM), e contou com a presença da Banda FJU, do Coral do Templo de Salomão e do cantor Gibi, que apresentaram canções animadas e contagiaram os presentes.

Voluntários da Obra de Deus, pessoas que buscavam a cura de vícios e também aquelas que desejavam reafirmar uma aliança com o Senhor não mediram esforços para estar presentes

Inicialmente, o encontro foi conduzido pelo bispo Rogério Formigoni (foto ao lado), que realizou o Tratamento da Cura dos Vícios.

“Vício é uma doença incurável, progressiva e fatal. É uma ação repetitiva, que provoca algum dano para a vida. Quando falamos isso, muitas pessoas logo pensam no vício da cocaína, do crack, da maconha, etc., e elas acabam achando normal o vício no cigarro e na bebida. O vício não é só a substância, o vício é um espírito. Não importa qual é a substância em que você é viciado, vem todo um pacote de maldição: vem a depressão, o desejo de suicídio. Junto com esse vício vem a briga familiar, a infelicidade na vida sentimental. Com esse vício vêm todos esses problemas”, ressaltou o bispo.

Ele ainda destacou que não se tira o vício pela força do nosso braço. Só existe um único caminho para isso e é por meio da fé.

Quem já conhece o Tratamento da Cura dos Vícios comprova os resultados, como foi o caso de Joyce dos Santos, de 29 anos. “Estou indo ao Tratamento há três semanas. Antes eu não conseguia ficar um dia sem usar drogas. Agora, consigo dormir, me sinto bem. Eu tinha depressão, chorava, ficava deitada no meu quarto. Não conseguia dar atenção para os meus filhos de 7 e 9 anos. Eu estou aqui porque sabia que precisava me aproximar mais de Deus. A pessoa que usa drogas não pode pensar no que os outros vão dizer, ela tem que confiar em Deus e colocar na cabeça que vai sair dos vícios.”

Edilene Sampaio Leite já lutava pelo filho Caíque Leite Silva (foto acima), de 21 anos, nas reuniões da Cura dos Vícios. Ex-viciado em cocaína, maconha e lança-perfume, ele viveu sete anos no mundo das drogas. Enquanto ele se afundava no vício, a mãe lutava por ele. Há quatro meses o jovem frequenta a Universal.

Na vigília, mãe e filho estavam presentes. “Eu vim para buscar um encontro com Deus”, afirmou Caique.

Alerta

Após o Tratamento, o bispo Sérgio Corrêa, responsável pelos obreiros voluntários da Universal em todo o Brasil, exibiu um vídeo para reflexão.

O vídeo mostrava um boi que caminhava pelo matadouro. No começo, o animal não sabia do que se tratava, mas, quando percebeu que seria abatido, ficou desesperado tentando recuar. Porém, era impossível e a morte foi inevitável. “Isso tem a ver com você que está na Igreja, mas está afastado da presença de Deus. Isso é o que vai acontecer com você. Vai depender de você. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento e, quando uma pessoa se afasta da presença de Deus, a primeira coisa que ele faz é cegar o seu entendimento. O errado vira certo. Eu vim dar um recado para você: talvez você hoje esteja assistindo a essa reunião e não esteja nem aí para o que nós estamos falando. Você está ouvindo uma palavra, mas está pensando: 'Eu já conheço isso tudo'. Mas você está igual a esse boi. Não tem noção do que está para acontecer se não voltar para os braços de Jesus.”

Quando a pessoa está distante de Deus, os espíritos malignos conseguem atuar com liberdade na vida dela, causando sofrimentos e problemas. Por isso é importante que a pessoa retorne para Jesus enquanto há tempo.

Foi por esse motivo que Sabrina Ferreira Amorim decidiu participar do evento. Ela foi obreira dos 15 aos 19 anos. Ao ficar magoada com uma palavra dita por um pastor, ela se afastou. Desde então, tornou-se uma pessoa depressiva. “Eu ficava trancada no quarto, só chorando”, relembra.

Depois de cinco anos afastada, ela decidiu recomeçar. “Eu voltei para o fim da fila, mas sei o que quero. E não quero sofrer mais. Eu recebi um simples convite e aceitei de imediato, pois a vontade de mudar é maior que tudo.”

