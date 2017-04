Leia antes de namorar

Home > Folha Universal

Ao observar um possível pretendente, em vez de fazer vista grossa, é preciso observar com lupa algumas características importantes. Até porque aquele homem musculoso, de olhos azuis, de botar no chinelo qualquer aspirante a Popeye (sim, aquele do desenho) pode parecer interessante em um primeiro momento, mas sabemos que a aparência não “segura” nenhum relacionamento. Bons princípios e caráter são os pontos que mais devem pesar na balança de avaliação do futuro namorado.

Banque a detetive

Os escritores Renato e Cristiane Cardoso falam a respeito desse tema no livro Namoro Blindado – O seu Relacionamento à Prova de Coração Partido. No capítulo 13, intitulado Puxando a ficha, Cristiane escreve que “todo mundo sabe que a aparência não é tudo. O problema é que, ainda assim, as pessoas dão muito mais valor ao que veem ou ouvem do que às qualidades que realmente fazem a diferença no relacionamento.”

A autora conta ainda que para estar ao lado de um parceiro fiel, verdadeiro, de palavra e que lhe dê toda exclusividade é necessário avaliar da forma certa. “Se procurar um bonito e milionário, está no mínimo errando o alvo – não que tal homem não possa ser bom e fiel, mas se o foco está no que consegue ver sobre a pessoa, provavelmente deixará de olhar e procurar o que precisa ter no relacionamento”.

Renato acredita que ter conhecimento é ter poder e, portanto, devemos utilizar essa arma a nosso favor. “A questão é entender a importância de colher o máximo de informação sobre uma pessoa antes e durante o namoro para não 'entrar em um fria'. Em um mundo cada vez mais populoso, onde pessoas mal se conhecem e podem facilmente ser quem quiserem atrás de uma tela, saber o máximo possível sobre um candidato a namorado é uma questão de sobrevivência. A pessoa

poderá vir a ser um ótimo cônjuge ou se tornar seu pior pesadelo”, esclarece.

Por que procurar

Os contos de fadas dizem que as mulheres estão à espera de um príncipe encantado. Acho que não. O que as mulheres esperam, de fato, é um parceiro para dividir a vida e suas felicidades e que seja de opinião, definido, de palavra e que lhe dê segurança. Por isso, a ficha com informações de quem ele já foi, quem ele é e quem quer ser deve ser puxada, para não levar gato por lebre ou sapo por príncipe e para evitar frustração e divórcio.

“Há algumas características que uma mulher deve procurar em um homem e que farão dele um bom marido”, menciona Renato na publicação.

Confira ao lado alguns exemplos que elaboramos com base nas cinco características citadas no livro.

