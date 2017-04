Homem prende, confina e tortura A ESPOSA

Home > Folha Universal

Em Campinas, interior de São Paulo, após uma denúncia anônima, a polícia prendeu um homem, de 42 anos, sob suspeita de manter a mulher, de 18 anos, em cárcere privado. O flagrante aconteceu no final de março, em um apartamento no Jardim Santa Clara do Lago.

De acordo com informações do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), a vítima, que estava com marcas de agressão física pelo corpo, era mantida presa há um mês. A jovem relatou que era espancada, estuprada e ameaçada frequentemente com uma arma de fogo. Ela também era medicada para evitar complicações nos ferimentos e para que a família não desconfiasse das agressões.

No local foram encontrados paus, facas e uma arma de fogo. Além das agressões físicas, a vítima sofria tortura psicológica. Na residência também foram encontradas várias folhas de caderno com a frase "Nunca mais vou fugir e trair o meu marido". Segundo a vítima, o homem a obrigou a escrever as cartas em uma das vezes que ela conseguiu fugir. Ele a encontrou, a agrediu com uma faca e a forçou a escrever a frase repetidas vezes.

O homem foi preso em flagrante e alegou em depoimento, já na delegacia, que a mantinha presa porque ela era dependente química. A vítima confirmou que era usuária, mas que ele a mantinha presa por achar que ela o tinha traído na última vez que saiu de casa. O homem responde por cárcere privado, agressão e porte ilegal de arma.

A necessidade de procurar ajuda

Quando um relacionamento chega ao ponto de um dos dois agredir física ou psicologicamente o outro, já não é mais hora de avaliar se devem ficar juntos ou não. O momento é de os dois serem tratados: seja o tratamento da alma, cultivando o amor-próprio e saindo do relacionamento abusivo, ou o tratamento da saúde ou do espírito, no caso de parceiros agressivos e que não têm domínio próprio. Se você tem passado por isso, procure ajuda e acredite na mudança de sua vida enquanto há tempo.