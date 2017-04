Habilidades para uma vida de sucesso, segundo cientistas

Home > Reflexão

A felicidade e o sucesso costumam ser coisas relativas. O que é sucesso para você pode não ser para outra pessoa. Mesmo assim, um grupo de pesquisadores da University College, de Londres (Inglaterra), realizou um estudo para saber o que é relevante para desfrutar de uma vida feliz na terceira idade. Para isso, examinaram mais de 8 mil homens e mulheres entre 52 e 90 anos e a maneira como viviam e avaliavam as suas vidas.

Eles chegaram à conclusão de que existem 5 habilidades-chave para isso, que não são encontradas necessariamente em aspectos como educação, dinheiro ou inteligência, mas em certas "habilidades para a vida". São elas:

Estabilidade emocional

Determinação

Dedicação

Sensação de estar no controle

Otimismo

Os itens são frequentemente chamados de habilidades não cognitivas, porque são características pessoais maleáveis, que podem ser aprendidas. Apesar da descoberta, nem isso garantia uma vida plena e de qualidade, uma vez que 3% dos que tinham boa pontuação nas 5 habilidades possuíam sintomas de depressão severa.

A origem da felicidade

Cada uma das habilidades citadas acima é importante e necessária para a vida, sem dúvidas. Mas somente isso não é suficiente para encontrar a plenitude de paz de espírito ansiada pelo ser humano. Até por que, com a sua própria força (que é limitada), o ser humano não pode garantir nenhuma delas. Ou você, sozinho, pode ter tudo sob controle?

É nesse momento que entra a fé prática e inteligente em Deus. Ele sim é capaz de manter tudo sob controle e sustentar você quando as coisas parecerem sair dos trilhos. Mas, para isso, é necessário escutá-Lo, como Ele mesmo diz em Sua Palavra:

“Ah! Se o Meu povo Me escutasse, se Israel andasse nos Meus caminhos! Eu, de pronto, lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários (…) Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha.” Salmo 81.13,14;16

Ao andar em Seus Caminhos temos a segurança de andar na certeza do sucesso, pois o Senhor jamais nos mandaria para um local de dor ou sofrimento. “Você já teve forças para tentar ser feliz de tantas maneiras diferentes – e tão erradas –, por que não se esforçar e, desta vez, buscar essa felicidade da maneira certa e com a Pessoa Certa? Não importa o quanto você já tentou antes, você ainda pode ser feliz, só precisa ouvi-Lo e obedecê-Lo”, alerta a blogueira Aline Munhoz.

