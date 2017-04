"Fiquei 8 minutos sem vida"

Home > Folha Universal

A oração é a principal arma para as pessoas que creem em Deus, pois ela protege contra as investidas do mal. É o que faz a dona de casa Maria Freire, de 75 anos, que frequenta a Universal há mais de dez anos e sempre ora por toda a família.

O resultado dessa fé foi a cura do genro Gilvan Manoel de Souza (foto ao lado) , de 48 anos, que ficou 8 minutos com o coração parado e depois voltou à vida.

Em fevereiro deste ano, Gilvan saiu do trabalho e sentiu fortes dores no peito, mas ignorou a estranha sensação. Ele pegou o carro e voltou para casa. No caminho, as dores voltaram. Ao chegar em casa, ele falou sobre a sensação para a esposa e ela o levou ao hospital. No pronto-socorro, as dores aumentaram muito e ele desmaiou. Gilvan teve uma parada cardíaca e os médicos usaram o desfibrilador para reanimá-lo.

“O médico disse que o estado dele era gravíssimo, pois ele teve um infarto agudo e uma parada cardíaca. O doutor perguntou se eu e a minha filha acreditávamos em Deus e pediu para que nós orássemos, porque ele não sabia o que poderia acontecer dali para a frente”, relata a esposa dele, Josefa de Souza.

Gilvan foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ficou em coma induzido para que seu corpo se recuperasse. No período em que esteve em coma, ele adquiriu uma pneumonia e uma infecção urinária.

Após oito dias em estado de coma, ele começou a acordar. Gilvan foi desentubado, mas ainda estava um pouco desorientado e com um dreno nas costas, para tirar a água que se acumulou nos pulmões.

Sua família passou a frequentar as reuniões de cura na Universal, pois não aceitava vê-lo naquela situação.

A equipe médica ainda estava receosa quanto à saúde de Gilvan, uma vez que ele havia ficado 8 minutos com o coração parado e isso poderia causar sequelas.

Sua esposa, Josefa, e sua sogra, Maria (foto ao lado), não perderam a fé. Elas se fortaleceram com orações e propósitos para que Gilvan se recuperasse o quanto antes.

Quando saiu do coma, Gilvan precisou fazer um cateterismo e, por isso, permaneceu na UTI.

Os familiares não aceitavam mais ver Gilvan naquela situação e chamaram um pastor da Universal para visitá-lo no hospital.

No local, o pastor determinou a cura de Gilvan e disse que ele estaria saudável e de alta no dia seguinte. Por meio da fé da sua família e das palavras do pastor, Gilvan acordou bem no dia seguinte e teve alta do hospital.

Ao reconhecer o poder de Deus em sua vida, Gilvan largou o vício do cigarro. Ele passou a compartilhar a mesma fé da sua sogra, que orou bastante por ele.

Os médicos não souberam explicar o que aconteceu com ele, já que muitas pessoas que ficam com o coração parado por algum tempo acabam tendo sequelas. Gilvan tem uma vida saudável.

Infarto

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas de doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos e derrames. A OMS estima que em 2030 o total de óbitos deverá chegar a 23,6 milhões. Segundo a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp), no Brasil, a cada um minuto e meio uma pessoa morre por problemas do coração.

Causas

O infarto ocorre quando o fluxo de sangue nos vasos que irrigam o coração é interrompido, seja por coágulos ou obstrução das artérias pelo acúmulo de gordura. Mas, durante o inverno, há outros fatores que contribuem para o aumento de casos. Nesse período, o corpo libera mais adrenalina para equilibrar a temperatura corporal e, para isso, reduz a espessura dos vasos, que se contraem.

Sintomas

- Falta de ar

- Dor forte no peito, que se estende pelo braço e pela mandíbula, que se assemelha a um desconforto ou um aperto

- Suor frio

- Náusea

- Fadiga

- Palpitação

Em caso de ocorrência desses sintomas, procure o setor de emergência de um hospital

Muitas pessoas fazem e recebem orações para tratar doenças incuráveis nas reuniões de cura e libertação da Universal. As correntes acontecem todas as terças-feiras, em todo o Brasil. Veja o endereço da Universal mais próxima em universal.org/enderecos .