Como superar os traumas do passado

Thábata Caroline Rosa Vilas Boas Batista (foto ao lado), de 23 anos, monitora escolar e costureira, passou a infância vendo o pai agredir a mãe e, após o divórcio deles, foi morar com os avós. Anos depois, vieram os problemas em sua vida amorosa, o que a fez desacreditar no amor. “Tinha marcas de um namoro conturbado que refletiam em minha personalidade. Era muito insegura e não conseguia ter opinião própria. Até que aprendi a me valorizar e, sobretudo, a reconstruir o meu eu”, conta a jovem.

O novo amor

A mudança já podia ser vista no comportamento de Thábata, o que chamou atenção de Lucas dos Santos Batista, de 21 anos, auxiliar administrativo. “Tinha relacionamentos homoafetivos, usava drogas e vivia relações abusivas. Depois que aprendi o segredo para transformar minha vida, que era repleta de tristeza, conheci a Thábata e me interessei por ela”, lembra.

Lucas e Thábata tinham se libertado das marcas do passado e estavam preparados para iniciar uma nova relação. O encontro dos dois aconteceu em uma das palestras pela vida amorosa da “Terapia do Amor”. O desejo de se casarem veio depois de um ano e um mês de namoro. “As palestras me fizeram entender a importância de casar no Altar. Me recordo como se fosse hoje: depois de ouvir um testemunho na ‘Terapia do Amor’ a respeito da Celebração dos Casamentos, o desejo de me unir a ele aumentou. Não queria uma grande festa, mas sim receber e bênção do Autor do Amor em nossas vidas”, diz Thábata.

O casal escolheu o Templo de Salomão, em São Paulo, para a consagração da união, que foi realizada neste ano na Celebração dos Casamentos, e ainda participa das palestras da “Terapia do Amor”. “Foi lá que aprendemos o que é o amor inteligente e ainda temos muito o que aprender”, conclui Thábata.

