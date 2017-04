Caravana reúne 20 mil pessoas em Alagoas

Home > Folha Universal

No dia 14 de abril, a Caravana do Desmanche Espiritual, realizada pelo bispo Clodomir Santos ao redor do Brasil, chegou à catedral da avenida Comendador Gustavo Paiva, 3.076, no bairro de Mangabeiras, em Maceió, Alagoas. A concentração aconteceu no feriado da Sexta-Feira da Paixão.

A noite foi de milagres, cura e libertação, como tem acontecido em todas as concentrações que o bispo tem feito pelo País.

Nem a distância foi capaz de conter milhares de pessoas, muitas vieram de longe. Algumas tiveram que se acomodar no estacionamento e na área externa do local, espaços que se transformaram na extensão da própria catedral, com cadeiras e telões.

Assim como houve um antes e um depois do sacrifício de Jesus na cruz, “tenho certeza que haverá uma diferença, um antes e um depois desse dia”, disse Janaina Carvalho, que participou do encontro. Ela e cerca de 20 mil pessoas compareceram

à concentração.

Eloise dos Santos, que também participou da reunião especial, contou que estava em busca de algo especial. “A expectativa era grande desde que soube da vinda do bispo. Esperei muito por esse momento. Tenho certeza de que minha vida não será a mesma depois de hoje”, disse Eloise.

Graziela Barros contou que tem acompanhado as caravanas que o bispo tem feito em outros Estados. “Aqui ele também vai trazer grandes bênçãos. Milagres vão acontecer nesse lugar”, completou.

Consagração

Na oportunidade, o pastor Leandro Zangarini (foto ao lado), ao lado da esposa, Patrícia, foi consagrado a bispo pelo bispo Clodomir Santos. Foi uma noite ainda mais especial para os alagoanos.

Essa foi a nona caravana realizada pelo bispo Clodomir, que segue pelo Brasil todo. A primeira foi em Mato Grosso (3/3). Curitiba (10/3), Rio Branco (16/3), Rondônia (17/3), Roraima (23/3), Amapá (24/3), Bahia (31/3) e Natal (7/4) também receberam o Desmanche Espiritual de braços abertos.

