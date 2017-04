Bispos Renato Cardoso e Clodomir Santos visitam Penitenciária

Home > Folha Universal

No último dia 10, o bispo Renato Cardoso (foto ao lado) esteve na Penitenciária Feminina de Sant’Ana, localizada na zona norte de São Paulo, junto com o bispo Eduardo Guilherme, atual responsável pelo trabalho do grupo Universal nos Presídios (UNP) em todo o Brasil, e acompanhado de dezenas de voluntários (entre eles bispos, pastores, esposas de pastores, missionárias, obreiras bem como diretores e funcionários) para um encontro especial que reuniu cerca de 350 presas no local.

Durante a palestra, o bispo falou para as mulheres privadas de liberdade da importância de não aceitar que o passado continue a condená-las. Ele ressaltou também a força do pensamento e que é preciso renová-la, a fim de que alcancem não apenas a liberdade física mas, sobretudo, a espiritual.

Após a palestra foram distribuídos para as reeducandas e funcionários exemplares da Bíblia Sagrada, os livros Casamento Blindado e Namoro Blindado (ambos de autoria do bispo Renato e sua esposa, Cristiane Cardoso), além de kits de higiene pessoal.

Logo após a reunião, seis presas decidiram se batizar nas águas e o bispo Eduardo Guilherme realizou a cerimônia no local.

Semana anterior

O bispo Clodomir Santos (foto ao lado) também esteve no local neste mês para realizar uma reunião com as presas. Na ocasião, ele respondeu a várias perguntas e falou a respeito da importância do perdão.

(*) Com informações do grupo UNP