Universal inicia Caravana dos Milagres em Guiné-Bissau

Retirando-se Jesus do Monte Eremos, localizado entre Cafarnaum e Taba, uma grande multidão O seguiu. Ele havia acabado de proferir os ensinamentos que ficariam conhecidos como “Sermão da Montanha”, ensinamentos esses que fizeram até mesmo o Monte Eremos mudar de nome, para Monte das Bem-Aventuranças.

Foi quando um homem vítima da hanseníase O abordou clamando: “Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo”. Naquela época, a hanseníase – então conhecida como lepra – era uma doença letal e contagiosa, que, por isso, fazia de suas vítimas pessoas subjugadas, maltratadas e afastadas pela sociedade.

Jesus, porém, sem medo de se contaminar, tocou o doente e afirmou: “Quero; sê limpo.”

E o doente foi curado (leia na Bíblia Mateus 8).

Cura pela fé

É acreditando no poder que o Senhor Jesus demonstrou na saída do Monte das Bem-Aventuranças que a Universal de Guiné-Bissau iniciou, no último dia 21, a “Caravana dos Milagres”. Na primeira reunião, ocorrida em Quinhamel, cerca de 400 pessoas estiveram presentes.

A missão dos evangelistas envolvidos nesse trabalho é levar a Palavra de Deus e o Seu poder de cura às pessoas mais necessitadas do país africano, conforme explica o responsável pelo grupo Força Jovem Universal guineense, pastor Vitor dos Santos.

Ele esteve presente na reunião do dia 21 e explicou que a condição dos leprosos era a razão de eles serem desprezados por todos. "E o mesmo se repete nos dias de hoje: as condições de desempregado, doente e miserável fazem com que muitos sejam rejeitados e desprezados, até mesmo pela própria família."

A “Caravana dos Milagres” atua, portanto, na intenção de mostrar aos guineenses que eles podem ser libertos do mal que lhes aflige neste momento. Sob o comando do bispo Elismar de Andrade, responsável pela evangelização da Universal em Guiné-Bissau, as reuniões levarão aos enfermos o toque milagroso do Senhor Jesus.

A senhora Elsa Usendi (foto ao lado), que compareceu à caravana com o filho recém-nascido, subiu ao altar e afirmou, após a oração: “Eu sofria com dores na cabeça e na coluna há mais de 2 semanas. Agora estou livre da dor.”

Já Fatú Indí contou que desde o nascimento era afetada por uma deficiência que a impedia de permanecer em pé. Após a reunião, ela relatou: “Pela primeira vez eu consegui me sustentar em pé. Hoje dei os meus primeiros passos.”

Esses são dois dos muitos depoimentos de cura ouvidos na primeira reunião. Nas próximas semanas, a “Caravana dos Milagres” passará por todas as regiões administrativas de Guiné-Bissau (equivalentes aos estados brasileiros).

“Se, com uma fé sincera no Senhor Jesus, os que são desprezados se achegarem a Ele, serão curados, libertos e terão as suas vidas transformadas”, destacou o pastor Vitor.

