Um em cada 5 brasileiros é obeso

Quase 20% dos brasileiros estão obesos. É o que afirma um estudo divulgado pelo Ministério da Saúde no último dia 17 de abril. De acordo com a “Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico” (Vigitel), atualmente, 18,9% dos brasileiros estão acima do peso ideal de maneira doentia.

Esse número é alarmante e mais de 7% maior do que o apontado 10 anos atrás. Seguindo esses dados, mais de 39 milhões de pessoas descuidaram da saúde a ponto de colocarem a própria vida em risco. Os responsáveis pelo estudo apontam o aumento da obesidade, por exemplo, como o principal fator para o crescimento de casos de diabetes e hipertensão.

O que você está fazendo com o seu corpo?

Cada um tem o direito de cuidar do próprio organismo como julgar melhor. Entretanto, é importante ressaltar que o homem não é o único a ter direito sobre o seu corpo. De acordo com a Bíblia, ele nem sequer é dono do seu físico:

“Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o templo de Deus, que sois vós, é santo”, afirma Paulo em uma de suas cartas, em 1 Coríntios 3.16,17.

De acordo com o palestrante Renato Cardoso, criador do Projeto Intellimen, o apóstolo se refere dessa maneira ao corpo humano porque o nosso corpo aqui na Terra é o ponto de encontro entre nós e Deus. "Também é ponto de encontro entre Deus e outras pessoas que ainda não O conhecem, pois quem olha para os que são de Deus tem de ver Deus neles”.

Ou seja, Deus utiliza o corpo do homem para apresentar a Sua obra àqueles que ainda não O conhecem. E como Ele poderia fazer isso com um corpo adoentado?

Esse é um dos motivos pelos quais cuidar da saúde é tão importante. “Ser de Deus exige que tenhamos zelo com o nosso corpo como templo de Deus”, explica o bispo Júlio Freitas, em seu blog. “Tudo o que é bom, saudável e produz bons frutos para a vida humana exige fidelidade e disciplina, porém, tudo o que é feito com desleixo, desconsideração e pouca vontade acaba por produzir o que é mau e nocivo, tanto para o seu corpo (sedentarismo e má alimentação provocam excesso de peso, obesidade, trazendo doenças que o impedem de desfrutar da vida na sua totalidade, muitas vezes encurtando-a) como para o seu espírito (a infidelidade para com Deus pode acabar na morte espiritual).”

Dicas saudáveis

