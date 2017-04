A sua vida com Deus é apenas uma fase?

Home > Reflexão

Os momentos ruins são apenas uma fase passageira. Mas, por um descuido, e falta de aproveitamento, bons tempos também passam a ser.

“Existe na nossa vida a fase da infância. Depois, a adolescência. Logo após, a fase da juventude. Tem também a maturidade, terceira idade, velhice e acabou”, comentou o bispo Sergio Corrêa durante exibição do programa "Obreiros em Foco".

Porém, apesar de as situações virem, passarem e acabarem, o mesmo não se aplica e não pode acontecer com relação a Deus. Segundo o bispo, para muitas pessoas Ele tem sido uma fase. Muitos saem do inferno e chegam à Igreja, depois conseguem libertação, se convertem, fazem a Obra, mas, por um descuido, deixam a fé esfriar, se afastam, e, assim, voltam para o inferno novamente.

“É para isso que você quer Jesus?” – questionou o bispo.

O fato é que, se a pessoa não se cuidar espiritualmente, com o passar do tempo ela vai se afastar de Deus e se apagar, sem perceber. “Os afastados de hoje são os descuidados de ontem. E os afastados de amanhã são os que estão se descuidando hoje. Então, se nós nos descuidarmos e não estivermos em comunhão com Deus, nós seremos afastados.”

A Bíblia diz:

“E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse; quarenta e cinco anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto; e agora eis que hoje tenho já oitenta e cinco anos.” Josué 14.10

Segundo o bispo Sergio, no versículo acima é possível notar como é a vida de quem não tem a fé como uma fase. Moisés, mesmo com o passar de tantos anos, não permitiu que as tribulações enfraquecessem a fé dele.

Faça o mesmo. Não permita que ninguém lhe afaste de Deus e destrua os seus projetos. Apenas você é responsável pelo seu distanciamento de uma vida em comunhão com o Senhor.

As consequências do afastamento

A manauense Regiane Matos de Oliveira, hoje com 22 anos, tinha uma vida tranquila. Desde criança ela frequentava as reuniões da Universal, com os pais. Porém, aos 11 anos, se afastou, principalmente por causa de amizades na escola. Foi aí que ela viu a sua vida se despedaçar aos poucos. “Essas amizades me influenciaram a fazer coisas erradas. Passei a beber. Quase ninguém me reconhecia. Eu era rebelde com a minha mãe”, lembra.

Contudo, foi por meio de outras amizades, amigos verdadeiros, que, aos seus 16 anos, ela retornou para a Força Jovem Universal (FJU) e teve um verdadeiro encontro com Deus.

“Sofri demais, mas hoje sou batizada nas águas e no Espírito Santo.”

E você, vai permitir que determinadas situações o afastem de Deus? Participe hoje mesmo de uma reunião na Universal e entenda como é possível estar, constantemente, na presença dEle.

