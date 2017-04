Universal inaugura mais uma igreja em Minas Gerais

Home > Notícias da Universal

O feriado de Tiradentes, em 21 de abril, foi a data escolhida para a inauguração de mais uma Universal no estado de Minas Gerais – no início do mês a inauguração foi em Monte Sião.

Desta vez, a cidade de Poços de Caldas (famosa por suas fontes de águas minerais usadas em diversas terapias) recebeu um novo templo da Igreja, localizado no que eles chamam de “coração da cidade”, na rua principal da região central, a Assis Figueiredo.

Desde muito cedo, a movimentação na cidade, com pouco mais de 160 mil habitantes, era grande para a inauguração, que aconteceu às 15 horas e recebeu muita gente, inclusive de outras localidades. A frente da igreja ficou tomada e muitas pessoas acompanharam o culto por um telão instalado do lado de fora.

O bispo Antonio Moraes, responsável pelo trabalho da Universal em todo o estado de Minas Gerais, fez a reunião inaugural, derramando óleo ungido no local.

Segundo o pastor responsável pela nova igreja, Leandro Alves, o trabalho da Universal em Poços de Caldas tem sido feito há pelo menos duas décadas. Milhares de almas já foram alcançadas nesse período, graças a um incessante trabalho evangelístico na região.

A nova Universal em Poços de Caldas fica na rua Assis Figueiredo, 1.080, Centro.

Caso queira o endereço de outra Universal, clique aqui.

Veja na galeria abaixo mais fotos da inauguração: