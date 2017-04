Emissora de tevê demite jornalista por assédio sexual

Home > Comportamento

“Após uma análise minuciosa e cuidadosa das alegações, a empresa e Bill O’Reilly concordaram que ele não voltará ao Fox News Channel.”

O anúncio acima foi feito pela empresa 21ª Century Fox, proprietária do canal de televisão estadunidense Fox News, no último dia 16. As acusações que fizeram Bill O’Reilly (foto ao lado) – um dos jornalistas mais importantes e influentes da história do jornalismo dos Estados Unidos – ser demitido são de assédio sexual contra outras funcionárias da empresa.

De acordo com reportagem publicada no jornal The New York Times (NYT), O’Reilly entrou em acordo com cinco mulheres que o processavam pelo mesmo motivo, pagando indenizações que, juntas, chegaram a 13 milhões de dólares (equivalente a mais de 40 milhões de reais). Uma sexta vítima, porém, não aceitou o acordo e falou sobre o caso ao NYT. Como resultado, O’Reilly perdeu o emprego.

Essa é a segunda demissão na Fox News pelo mesmo motivo em menos de 1 ano. Em julho de 2016 aconteceu o mesmo com um dos fundadores do canal, o jornalista Roger Alias.

Como agir

O assédio sexual consiste em “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”, de acordo com a legislação brasileira.

Ou seja: qualquer atitude que constranja ou ameace alguém com finalidade de obter favores sexuais é considerada assédio. Dar “cantadas” ou falar de maneira invasiva e/ou ofensiva também é crime. Chama-se “importunação ofensiva ao pudor”.

Essas formas de agressões, como todas as outras, devem ser erradicadas. E o primeiro passo para isso é a reação.

“O segredo é reagir, é não segurar tudo que lhe é jogado na cara; pelo contrário, tem que se levantar e guerrear de uma maneira construtiva”, afirma a escritora Cristiane Cardoso, autora do livro “A Mulher V”.

Para essa reação, siga os seguintes passos:

1- Deixe claro ao agressor que não está satisfeita com a atitude dele. Não se intimide nem se envergonhe. Ao contrário, mantenha a consciência de que você está sendo agredida e não permitirá que isso aconteça.

2- Se a situação não for resolvida imediatamente, informe ao gestor ou ao departamento de Recursos Humanos da empresa. Cobre uma atitude.

3- Procure a polícia. Tanto o assédio sexual quanto a importunação ao pudor são crimes e os agressores devem responder por suas atitudes.

Pode ser que essas atitudes causem desconforto dentro da empresa, mas a mulher não pode se deixar intimidar. Ao contrário, deve usar a sua força para preservar a sua honra e moral.

Cristiane Cardoso é criadora do grupo Godllywood, que abrange o Projeto Raabe. Nele, especialistas orientam mulheres vítimas de violência. Caso você esteja passando por uma situação semelhante e precise de ajuda, procure o Projeto Raabe.