Ele passou pela maior mudança de todas ao buscar a Deus

A Corrente do Resgate tem levado muitas pessoas a renovarem a sua comunhão com Deus e a fortalecerem o seu espírito. A exemplo do que aconteceu com Bertony Souza de Sá, de 33 anos, que sofreu muitos traumas com abuso sexual, prostituição, uso de drogas e depressão, contudo, passou pela maior mudança de todas ao buscar a Deus e transformar a sua história de vida.

Nascido em Belém, capital do estado do Pará, Bertony sofreu desde muito pequeno. Aos 5 anos, foi abusado sexualmente e com frequência por um vizinho. O menino, criado pela mãe como se fosse uma menina, passou a gostar de se vestir, brincar e ter amizades somente com mulheres.

Aos 12 anos começou a tomar hormônios femininos e o corpo dele foi mudando precocemente. O rapaz relata que naquela época sofria uma confusão de sentimentos, pois se olhava no espelho e via uma criatura que não se aceitava do jeito que era, porém, nada fazia para mudar. Ele acredita que algo tapava o seu entendimento.

Permitiu-se esfriar na fé

Logo, Bertony passou a frequentar festas e a beber. Aos 18 anos, conheceu uma mulher, com que se relacionou e sofreu uma decepção amorosa. Foi quando, ao ouvir no rádio o programa “Palavra Amiga”, do bispo Edir Macedo, começou a frequentar a Universal. Passou a evangelizar, pois sentia uma vontade muito grande de ganhar almas, e, em 2002, tornou-se candidato a obreiro voluntário.

Porém, no dia da entrevista, ele não apareceu. Depois desse dia, o jovem rapaz não conseguiu mais ir para a Igreja, permitiu-se esfriar na fé, deixando de ler a Bíblia e cumprir os seus propósitos. Perdendo o temor, voltou às práticas antigas. Em 2009, conheceu uma amiga, travesti, que o convidou para morar em São Paulo.

A voltar para Deus

Durante 7 anos, Bertony passou por mudanças que o marcaram muito. Colocou prótese de silicone nos seios, ganhou um corpo mais feminino e acabou se envolvendo com prostituição e drogas. Como travesti, chegou a fazer dez programas em uma só noite. Ele conta que, nesse período, viveu com uma pessoa violenta e passou também a sofrer agressões físicas, teve depressão e tomava remédios para dormir.

Ele tinha medo de morrer nessa vida, sofria com a condição que tinha escolhido viver. Estava angustiado e se sentindo oprimido. Contudo, algo mais forte o chamava para voltar a buscar a Deus. Bertony desejava uma transformação de verdade em sua vida. Foi quando, em setembro de 2016, decidiu ir ao Templo de Salomão (na capital paulista), numa sexta-feira à noite, em uma reunião com o bispo Clodomir Santos. Foi como estava, vestido de mulher.

Desde então, voltou a frequentar as reuniões, porque sabia que tinha condições de mudar a sua história de vida na Igreja. Em uma das reuniões teve o verdadeiro encontro com Deus. Nesse ínterim, assistiu na internet ao testemunho de um ex-travesti que mudou de vida após ser batizado nas águas. Decidiu se batizar. No primeiro dia após o batismo nas águas já percebeu as mudanças físicas (ele conta que não fez cirurgia para retirar o silicone).

Tudo foi se transformando ao seu redor. Bertony começou a frequentar a Corrente do Resgate e está firme no acompanhamento que o tem levado a ficar mais próximo de Deus. Hoje ele é uma nova criatura e a vida de humilhação que teve antes ficou no passado.

