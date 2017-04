Amizades que levam à destruição

Home > Notícias da Universal

Recentemente, o Força Jovem Universal (FJU) realizou a “Vigília dos três amigos”, na catedral da Universal em Del Castilho, no Rio de Janeiro, capital (foto ao lado).

Entre as muitas atrações da vigília, a apresentação “Influenciando” marcou presença ao estilo balé contemporâneo.

Uma mensagem para os jovens

Como você pôde observar na apresentação, muitos jovens chegam ao “fundo do poço” porque se deixam levar pelas más amizades ou por ideias ruins que surgem na internet. Ou seja, são influenciados por pessoas que se apresentam como “amigos”, que convidam para festas, trazem experiências ruins — como drogas e bebida —, até que, em um dado momento, esses jovens se encontram em meio à depressão, às desilusões amorosas, à busca excessiva pela boa aparência, à anorexia, à mágoa, entre outros males, e a vida passa a ser atormentada por espíritos malignos. Há casos que até mesmo terminam em suicídio.

“O problema não é morrer, pois a morte é o único futuro certo para todos. O que preocupa é o que vem depois dela. Os três jovens — Sadraque, Mesaque e Abednego — não tiveram medo da fornalha de fogo (leia na Bíblia Daniel 3), por isso não se prostraram. Antes, mantiveram a sua personalidade firme, valorizando a Salvação mais do que qualquer outra coisa. Não importava para eles serem jogados no fogo que consome a carne, mas sim a fidelidade ao seu Senhor. O inferno é o local em que o mal será lançado. Por causa disso, tenta arrastar muitos com ele, fazendo de tudo para não encontrarem o caminho certo, o caminho que leva a Deus”, alertou o bispo Marcello Brayner, coordenador do FJU no Brasil, durante o encontro.

Saiba que há uma saída

O grupo FJU trabalha intensamente para levar palavras de vida aos jovens que desejam encontrar a felicidade. E atividades para que isso seja possível não faltam. Há prática de esportes, apresentações culturais, entre outras.

