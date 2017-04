Novo templo da Universal é inaugurado em Melun, na França

Home > Internacional

O trabalho da Universal na Europa vem alcançando cada vez mais pessoas em lugares como a comuna de Melun, localizada a 40 quilômetros ao sudeste de Paris, capital da França. No dia 16 de abril último, a comuna (equivalente ao território de um município no Brasil), entrecortada pelo famoso rio Sena (que já teve as suas margens classificadas como patrimônio da humanidade pela Unesco), recebeu um novo templo da Universal.

O trabalho evangelístico em Melun, que concentra pouco mais de 40 mil habitantes, começou há 3 anos e meio. Contudo, encontrar um local em que as reuniões pudessem ser realizadas tornou-se um grande desafio. Foi uma busca constante percorrendo imobiliárias e conversando com proprietários, até que se encontrasse um lugar para buscar e honrar a Deus.

A igreja foi alvo de ultraje ao ser comparada com outras instituições que não honravam os seus compromissos. Mas, mesmo sob as adversidades encontradas no meio do caminho – muitas vezes até mesmo de caráter natural como as temperaturas negativas que a região atinge nas estações mais frias do ano –, a procura por um lugar não cessou.

A justiça de Deus não falha

A inauguração do novo templo da Universal em Melun contou com a presença do pastor Filipe Monteiro, responsável pela região de Evry, cidade vizinha e pertencente à mesma região administrativa de Ilha de França. Cerca de 100 pessoas e voluntários do grupo de Evangelização e do grupo ABC (Association Bienfaisance Communautaire), responsável por promover ações sociais para atender os mais necessitados, também estiveram presentes.

Para o pastor Dominique Mouelle, responsável pelo trabalho na comuna francesa de Melun, a inauguração foi de suma importância, porque mostrou ao povo que, mesmo depois de todos esses anos, a justiça de Deus foi feita:

“E Deus não fará justiça aos Seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles Lucas 18.7

“Assim como acontece na vida dos que se entregam a Ele, Deus também faz a mesma justiça, independentemente do problema que a pessoa esteja passando, Ele vê tudo e não falha”, explicou o pastor durante a reunião inaugural da sede.

O poder da oração

O pastor ainda reiterou que, mesmo durante a espera por um lugar para as reuniões em Melun, Deus nunca deixou de operar os Seus milagres, curas, libertações e a Salvação na região.

Foi o que aconteceu com o jogador de futebol Thiago Rodrigues Corrêa, de 33 anos, que toda semana participa dos encontros em busca da justiça de Deus e determina a proteção de sua família. Ele contou que, recentemente, quando saía de um jogo, ainda estava no vestiário enquanto a sua família o esperava no estacionamento, e Deus os livrou de uma fatalidade.

“Meus filhos brincavam no pátio do estacionamento quando um carro atropelou a minha filha, que ficou imóvel debaixo do veículo. Quando chegamos ao hospital nos disseram que ela nada havia sofrido, nenhuma fratura. Quero glorificar o nome de Deus, pois vimos que o poder da oração, pela proteção da família, funciona”, relatou Thiago.

A Universal tem desenvolvido um intenso trabalho de evangelização, e também social, nos países europeus. Se você quer saber mais sobre esse trabalho, clique aqui e leia outras matérias.

