Ao se deparar com um obstáculo, vá com mais força

Quem nunca sentiu vontade de desistir, de recuar, ao se deparar com um obstáculo? Diante de situações difíceis e aparentemente insolúveis, é natural nos sentirmos pequenos e incapazes.

Entretanto se nos deixarmos intimidar pelo medo e pela dor, eles têm o poder de nos imobilizar e, consequentemente, nos impedir de avançar e alcançar os nossos objetivos.

No vídeo abaixo, um professor de artes maciais ensina a um aluno 5 lições valiosas de como superar e vencer os próprios limites, para então transpor todo e qualquer obstáculo. Assista:

O que isso nos ensina?

1ª lição: Não se contenha – Não poupe esforços. Não espere facilidades, toda conquista exige a dor do sacrifício.

2ª lição: Ignore a dor e vá com mais força – Tire o foco da dor, do desconforto, daquilo que você tem de abrir mão, foque no resultado que você deseja e vá até o fim.

3ª lição: Não há problema em chorar – As emoções são inerentes ao ser humano e é saudável expressá-las, mas não se deixe dominar por elas. Enfrente a situação e vença o problema.

4ª lição: Seja mais forte na mente (razão) do que no coração (sentimentos) – Tome decisões baseadas na razão e não na emoção. O coração sempre irá lhe conduzir para o caminho mais fácil, mas esse caminho o levará para bem longe do seu objetivo.

5ª lição: Quando ela (a dor) vier de novo, coloque-a de lado e faça o que deve fazer – O medo, a dor e o desejo de desistir vêm para todos, mas você é quem decide o que fazer com eles. Os perdedores recuam. Os vencedores colocam todas essas barreiras interiores de lado e fazem o que tem de ser feito.

De acordo com o bispo Júlio Freiras é a falta de coragem e revolta que faz com que a pessoa não consiga confrontar o problema. “Ouça a voz da fé, para que a revolta surja dentro de você e você possa confrontar todas as situações adversas. Não abaixe a cabeça para as afrontas do mal e pare de se esconder dos problemas”, aconselha.

Ele destaca ainda que não basta a fé para vencer os obstáculos. “É necessário que haja o confronto, que você tome a decisão de vencer a afronta que lhe faz refém há anos, meses ou dias. Quando surgem as afrontas, Deus espera que você as confronte."

Foi o que Davi fez quando foi afrontado por Golias, tomando 3 atitudes que foram fundamentais para ele vencer o gigante, e que todos devem ter:

Primeira – Davi não aceitou o medo, apesar de ter sentido. Aliás, ao lermos a história de Davi e analisarmos a sua postura diante dos seus adversários, por maiores que fossem, verificamos que ele nunca deu vasão ao medo, mas partia com toda força para cima do inimigo. “Antes de qualquer um de nós derrubar os gigantes externos (ameaças, problemas), temos que derrubar, primeiramente, o gigante do medo interno”, enfatiza o bispo.

Segunda – Ele não se deixou influenciar pelas palavras negativas, nem dos irmãos que mandaram ele voltar para casa, nem dos soldados que diziam que ele não podia lutar contra aquele gigante, o Golias, nem do rei Saul, que o considerou apenas um menino, nem do próprio Golias, que ameaçava cortá-lo em pedaços.

Terceira – Ele correu para o ribeiro e depois para o gigante. O ribeiro representa o Senhor Jesus, a Fonte da Vida. Se você está edificado na Rocha, que é Jesus, quando surgirem os gigantes, uma afronta querendo lhe destruir, lhe tirar da presença de Deus, lhe oprimir, você terá a fé, a coragem e a revolta necessárias para enfrentá-los e vencer.

