Você sabe resolver problemas difíceis de uma maneira fácil?

Home > Reflexão

Como resolver problemas difíceis de uma maneira fácil?

“Jesus nos ensinou como fazer isso. E Ele disse que só existe uma forma de você resolver um problema grande de uma maneira fácil: usando a sua fé”, responde o bispo Edson Costa.

Segundo ele, a fé é a maior riqueza que o ser humano pode adquirir. É a maior virtude que ele pode alcançar. “Ela é simples. Somos nós que a complicamos”, destaca.

Mas, para que a fé funcione, ela tem que estar condicionada à obediência à Palavra de Deus. Assim, é impossível algo não funcionar.

Como usar a fé

“A fé é a moeda de troca com o Reino dos Céus. Se você quer obter qualquer coisa de Deus, é impossível adquirir sem fazer o uso dela. O problema é que as pessoas querem obter as coisas de Deus sem usá-la. Querem que Ele tenha pena delas. Mas Deus não se move por pena. Ele se move pela fé”, ressalta o bispo.

E, então, quando você usa a fé, Deus usa o poder dEle. “Deus é justo. O que você planta, você colhe. Se você usa a fé, você tem benefícios. Se não usa, Ele fica esperando primeiro você desenvolvê-la, para depois Ele abençoar a sua vida.”

Você é um vencedor

“Que esforço a pessoa precisa para dar uma desculpa?” A desculpa sempre leva a pessoa para uma zona de conforto, e não permite que ela vá além.

Por isso, levante a sua cabeça e reescreva a sua história. Não fique preso no passado. Olhe para o futuro. “Quando você vive pela fé, a sua história começa a ser reconstruída, e Deus começa a trabalhar na sua vida”, enfatiza o bispo.

Transformação de vida

Talita, hoje com 22 anos de idade, tinha uma vida totalmente destruída ainda criança. Nasceu em uma família de traficantes e constantemente se deparava com situações que a empurravam para seguir o mesmo caminho.

Quando jovem, se tornou prostituta. E não apenas isso, cada vez mais ela fazia uso de drogas e bebidas alcoólicas.

Ao chegar em seu fundo do posso, porém, Talita se lembrou de um convite que tinha recebido para participar de uma reunião na Universal.

Assista ao vídeo abaixo e veja o que aconteceu com ela:

Você está passando por algum problema e não encontra solução? Participe hoje mesmo de uma reunião na Universal e encontre um direcionamento para a sua situação. Clicando aqui, localize o endereço mais próximo de sua casa. Ou converse agora mesmo com um Pastor Online e receba uma orientação espiritual.