UNP de Ribeirão Preto e cidades vizinhas realiza ação no CDP de Taiúva

Voluntários do grupo Universal nos Presídios (UNP) das cidades de Ribeirão Preto, Jaboticabal, Barretos e Bebedouro, todas do interior paulista, realizaram um café especial dentro do Centro de Detenção Provisória (CDP) localizado na zona rural de Taiúva, Região Metropolitana de Ribeirão Preto, cuja capacidade é para 1.020 detentos.

O movimento contou com a presença dos dirigentes do CDP, funcionários da administração e agentes penitenciários, bem como do diretor-geral, Carlo Júlio Tarifa Botta.

O pastor Pedro Paulo Santos (foto acima), atual coordenador do UNP na região, falou a todos sobre a importância do trabalho do grupo dentro dos presídios, ressaltando que, por meio da propagação da Palavra de Deus, tem sido possível chegar até os reeducandos e auxiliá-los em sua recuperação.

O pastor também fez uma oração especial pelos agentes no local, determinando a bênção de Deus sobre a vida de todos.

Durante o café, os voluntários entregaram a todos os presentes exemplares do livro “Casamento Blindado”, de autoria de Renato Cardoso e Cristiane Cardoso.

Todos agradeceram a forma carinhosa como foram tratados.

Em seguida, o diretor acompanhou o grupo para uma visita ao complexo, a fim de mostrar toda a estrutura.

Consagração de voluntários

Ainda em Ribeirão Preto, no dia 23 de abril último, cerca de 300 voluntários do grupo Universal nos Presídios estiveram na catedral da Igreja do município, situada na região central da cidade, onde foram consagrados a Deus pelo líder da Universal na cidade, o pastor Wilson Passos, a fim de continuarem nessa importante missão que é o trabalho de evangelismo nos presídios, que tem se expandido e alcançado não apenas os reclusos, mas também os familiares deles.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)