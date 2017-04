UNP: cinema e carta de agradecimento no maior presídio feminino da América Latina

Home > Ação Social

No último dia 18 de abril, uma sessão de cinema muito especial aconteceu no maior presídio feminino da América Latina, a Penitenciária Feminina de Sant’Ana, localizada na zona norte da capital paulista.

O Cine Pipoca recebeu centenas de presas, que, animadas, assistiram atentamente a “Os Dez Mandamentos – O Filme”, sucesso de bilheteria em todo o País e em diversas partes do mundo.

O movimento foi organizado pelo Universal nos Presídios (UNP) e, além de voluntários, contou com a presença do coordenador do grupo no Brasil, bispo Eduardo Guilherme.

A igreja do pavilhão 1 – recém-inaugurada –, onde foi exibido o filme, ficou completamente lotada. A sessão ainda contou com a distribuição de pipoca, refrigerante e balas.

Carta de agradecimento

Na ocasião, uma presa entregou uma carta (foto abaixo), escrita de próprio punho, à equipe do UNP, agradecendo pela dedicação do grupo e reafirmando a importância da presença dos voluntários ali na penitenciária, o que faz com que os dias delas “sejam alegres e cheios de ânimo e paz”, conforme citava um trecho da carta.

Em outro trecho, a presa fez questão de falar em nome de todas as detentas:

“É bom acordar e saber que vão ter pessoas à nossa espera para darmos amor, carinho e compreensão. Vocês trouxeram para muita gente fé e esperança. Mesmo aquelas que não tinham mais perspectiva de uma vida melhor e honesta, hoje têm mais confiança em si e no próximo. Vocês conseguiram preencher esse vácuo, esse vazio que existia dentro de muitas. Vocês nos mostraram que somos capazes, sim, de sermos pessoas melhores e de bem; que somos seres humanos, e não bichos, como muitos nos têm. A visita de vocês é como um calmante para nós.”

O bispo Eduardo explica que essa reciprocidade é bastante recompensadora, pois os frutos são nítidos.

“Quando chegamos lá, elas tinham outro comportamento, mas, ao começarmos a fazer as reuniões, as mudanças foram imediatas. Alguns funcionários comentaram conosco o quanto elas mudaram, inclusive mudou também o clima na penitenciária. Antes estavam mais arredias e agressivas, hoje se encontram bem mais tranquilas. Para nós é uma alegria imensa”, comentou o bispo.

Veja mais fotos do evento na galeria abaixo: