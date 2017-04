Traficante insiste para ser preso

Home > Comportamento

Um caso totalmente incomum chamou atenção da população de Limeira, no interior de São Paulo. Um jovem de 21 anos foi até a base da Guarda Municipal da cidade para se entregar e insistiu fortemente para ser preso. De acordo com a Polícia Civil, ele disse que estava "cansado da vida de traficante" e que, se não fosse detido, quebraria toda a base da Guarda Municipal.

O jovem portava 21 pedras de crack e uma pequena quantia em dinheiro, fruto do tráfico. Ele foi levado ao plantão policial e encaminhado a um Centro de Detenção Provisória (CDP).

Atitude

A atitude desse rapaz é uma exceção, mas ainda não é a solução definitiva para que ele nunca mais volte ao mundo do crime, que geralmente é acompanhado do vício em drogas. Somente pela fé é possível vencer totalmente a ação do espírito maligno que estimula essa dependência.

A reunião da Cura dos Vícios apresenta centenas de testemunhos de pessoas que venceram não só a dependência, mas também a criminalidade. Fabiano é um deles. Por 5 anos o rapaz foi escravo dos entorpecentes e, por meio deles, conheceu o tráfico de drogas. Mas, após participar e realizar o tratamento oferecido na Universal, ficou livre. Veja o depoimento dele no vídeo abaixo:

A reunião da Cura dos Vícios acontece todos os domingos, nos templos da Universal. Clique aqui para buscar o endereço mais próximo da sua casa e participe – informe-se sobre os horários.