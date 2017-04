Primeiro Tratamento de Luz a Céu Aberto acontece em Cabo Verde

Home > Internacional

“Verdadeiramente Ele tomou sobre Si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre Si; e nós O reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido.” Isaías 53.4

A mensagem da Bíblia não deixa dúvida sobre o que o Senhor Jesus veio fazer na Terra. Ele trouxe a Salvação, tomando em Seu próprio corpo os pecados humanos e limpando cada um dos males que até então assolavam os homens.

Quase 2 mil anos após a Sua crucificação, porém, muitas dores ainda dominam os homens. Milhões sofrem sem entender as trevas que oprimem as suas vidas. E, para que essa escuridão seja eliminada da vida de cada pessoa, a Universal realizou, em Cabo Verde, o “Primeiro Tratamento de Luz a Céu Aberto”.

“Todos sabemos que o Senhor Jesus morreu na cruz e levou sobre Si nossa dores e enfermidades, como está escrito na Bíblia, em Isaías 53. Então, por que existem tantas pessoas que estão enfermas, desesperadas, angustiadas, etc.? Isso acontece porque existe a ação de um mal, a ação das trevas”, explica o bispo Rodrigo Silva, responsável pelo trabalho da Universal no país africano.

“Essas trevas só podem ser vencidas pela ação da Luz, e o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para trazer essa Luz e libertar a todos que são vítimas das trevas”, destaca.

Dessa maneira, a Universal realiza, todas as sextas-feiras, uma reunião especial de libertação em Cabo Verde. No dia 14 de abril, porém, essa reunião foi realizada não dentro da igreja, mas no estacionamento do templo em Paiol do Coqueiro, na Ilha de Santiago. Essa ação possibilitou que cerca de 1,3 mil pessoas estivessem presentes, recebendo a Palavra e a ação de Deus em suas vidas.

“A mensagem dada a todos os presentes foi que a Luz de Deus é capaz de livrar todos os homens das trevas que estão em suas vidas”, diz o bispo Rodrigo.

