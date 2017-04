O que você tem gerado em seu coração?

Home > Reflexão

Estratégia é um plano elaborado para se alcançar um objetivo específico, e uma das estratégias mais eficazes do diabo para destruir a vida das pessoas chama-se dúvida.

E se engana quem pensa que ele lança dúvida apenas em quem está fraco espiritualmente. Ele lança em quem está forte também, para tentar enfraquecer essa pessoa, e com quem está fraco ele o faz para derrubar a pessoa de vez.

O bispo Sergio Corrêa, responsável pelos obreiros voluntários da Universal no Brasil, explica que a dúvida tem um poder tão devastador que, muitas vezes, a pessoa está bem com Deus, mas, se diante de algum acontecimento ruim aceita aquela dúvida a respeito da própria fé, ela pode passar a questionar até mesmo o batismo dela com o Espírito Santo, por exemplo.

Mas, como um simples pensamento de dúvida pode ter um poder tão destruidor assim?

É só lembrarmos da orientação que o Senhor Jesus deu aos Seus discípulos a respeito da fé e o que seria possível caso a dúvida não chegasse ao coração deles:

“E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus; Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito.” Marcos 11.22,23

Interessante o destaque que Ele deu ao “não duvidar em seu coração”.A dúvida quando vem se aloja no coração, que é um lugar de sentimento. Para entendermosmelhor, podemos comparar o coração a um útero. A principal função desse órgão feminino é receber o óvulo fecundado e, ali no seu interior, ele terá todas as condições para se desenvolver, tornando-se um feto, até o momento do parto.

O coração funciona da mesma forma, só que como um “útero espiritual”. “O diabo trabalha soprando pensamentos na mente. Se você deixar esses pensamentos caírem no coração, o coração se torna como um útero e você passa a ficar “grávido” daquela dúvida. Aquela dúvida é uma semente, que vai se desenvolvendo na medida em que você a nutre dentro de você. Depois de um tempo, ela dará à luz a destruição, a perda da Salvação”, ressalta o bispo Sergio.

Aborte a dúvida

E se a semente já está dentro do coração, o que fazer?

“Tem que fazer um aborto da semente da dúvida, do ‘será’”, explica o bispo.

E só há uma forma de abortar a dúvida: fazendo brotar a semente da fé dentro do coração:

“De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela Palavra de Deus.” Romanos 10.17

“Já a fé, quando entra em você, deve ser nutrida e dará à luz o que você quer”, destaca o bispo.

A parábola do semeador dá uma aula do que fazer:

“Mas, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a Palavra; e dá fruto, e um produz cem, outro sessenta, e outro trinta.”Mateus 13.23

Pegue isso e coloque em prática em todas as áreas da sua vida.

E se você percebe que a sua fé tem estado enferma – e um sinal claro disso é que a dúvida tem prevalecido em sua vida –, participe do Tratamento para Cura da Fé, que está sendo realizado todos os domingos, em uma Universal mais próxima – às quartas-feiras é realizada a continuação do tratamento. Cuidar da fé é cuidar da Salvação da própria alma. Não descuide dela.

Compartilhe essa mensagem em suas redes sociais.