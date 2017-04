Veja como agiu um pai ao saber que a filha tinha feito xixi nas calças na escola

Home > Comportamento

Valerie Sowards, de 6 anos, e o pai dela, Ben, vivem no estado de Utah, nos Estados Unidos, e protagonizaram um momento que se tornou viral nas redes sociais. É que a pequena acabou fazendo xixi nas calças enquanto estava na escola e, de tão envergonhada, ligou chorando para os pais, pedindo que fossem buscá-la. Para apoiar e animar a filha, Ben jogou água nas próprias calças antes de chegar ao colégio. Ao vê-lo, Valerie caiu na risada e ficou mais tranquila com a situação.

A irmã mais velha da menina fotografou o momento e postou em uma rede social, e a imagem foi muito compartilhada. “A minha irmãzinha teve um ‘acidente’ hoje na creche e o meu pai foi buscá-la assim (imagem acima) para que ela não ficasse tão triste/envergonhada”, escreveu a jovem.

A reação certa

“Quando a criança ou o jovem enfrenta um problema, ele tende a usar as emoções, fica nervoso, grita, chora, etc. Nessas horas, muitos pais criticam essas reações erradas e também usam as emoções, quando deveriam esperar ter o controle”, explicou Cristiane Cardoso durante palestra na reunião Transformação Total para Pais e Filhos.

A história de Valerie mostra como praticar o conselho de Cristiane, como um pai pode reagir a um problema do filho. Se Ben chegasse nervoso ou chateado para buscar a filha, ela se sentiria muito pior e isso criaria uma distância entre eles. Se o pais não souberem lidar com a situação, além de os filhos terem os próprios problemas, terão um problema com eles, que não tiveram sabedoria para ajudá-los. Assim, a última coisa que o filho vai querer é se abrir com os pais.

“Se você lida com o problema dele (filho) de forma emotiva, o que ele vai aprender? Que ele também pode reagir da mesma forma, porque você mostra que perdeu o controle. Você não precisa dar soluções, mas ensiná-lo a pensar nelas, no que pode fazer a respeito”, acrescentou o também palestrante Renato Cardoso.

Aa palestra para Transformação Total para Pais e Filhos acontece aos domingos, no Templo de Salomão, às 18 horas. Compareça e aprenda a ter um relacionamento melhor com a sua família. Você também pode acompanhar o encontro pelo Univer Vídeo.