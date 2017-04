UNP promove semana de conscientização a agentes penitenciários de Rondônia

Home > Ação Social

O grupo Universal nos Presídios (UNP), liderado no Brasil pelo bispo Eduardo Guilherme, tem feito um amplo trabalho de evangelização com detentos e também com os familiares deles, em todo o País.

Além de levar a eles a Palavra que salva e mensagens de fé e otimismo, constantemente o grupo se reúne para realizar ações sociais nos presídios, com doações de alimentos, itens de higiene pessoal, literatura cristã e palestras diversas.

Entre os dias 10 e 14 de abril últimos, por exemplo, voluntários do UNP de Rondônia realizaram palestras em penitenciárias de Porto Velho, capital do estado, para falar da importância que cada agente penitenciário tem para o sistema carcerário.

Cerca de 70 agentes participaram e puderam ainda saborear um café da manhã especial, preparado pelos próprios voluntários. Além dos agentes, autoridades da Secretaria de Justiça de Rondônia também prestigiaram a ação. Os voluntários também oraram por todos os participantes e seus familiares.

O grupo iniciou o ciclo de palestras na segunda-feira (10), com uma visita à Corregedoria da Polícia. Na terça-feira (11) pela manhã, os voluntários estiveram na Penitenciária de Segurança Máxima de Porto Velho e, na parte da tarde, no Presídio Urso Branco.

Na quarta-feira (12), os voluntários se dirigiram, durante a manhã, à Penitenciária Feminina e, à tarde, se deslocaram para a Penitenciária de Segurança Máxima. Na sexta (14), o UNP esteve na Penitenciária Estadual Aruana.

Sobre o UNP

