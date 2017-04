Leia a Bíblia em 1 ano - 115º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Por isso, elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano. Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã. Você verá o quanto isso transformará a sua vida.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Números 2

1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo:

2. Os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais; ao redor, defronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas.

3. Os que armarem as suas tendas do lado do oriente, para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões, e Naassom, filho de Aminadabe, será príncipe dos filhos de Judá.

4. E o seu exército, os que foram contados deles, era de setenta e quatro mil e seiscentos.

5. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Issacar; e Natanael, filho de Z ua r , será príncipe dos filhos de Issacar.

6. E o seu exército, os que foram contados deles, era de cinqüenta e quatro mil e quatrocentos.

7. Depois a tribo de Zebulom; e Eliabe, filho de Helam, será príncipe dos filhos de Zebulom.

8. E o seu exército, os que foram contados deles, era de cinqüenta e sete mil e quatrocentos.

9. Todos os que foram contados do exército de Judá, cento e oitenta e seis mil e quatrocentos, segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro.

10. A bandeira do exército de Rúben, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do sul; e Elizur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Rúben,

11. E o seu exército, os que foram contados deles, era de quarenta e seis mil e quinhentos.

12. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Simeão; e Selumiel, filho de Zurisadai, será príncipe dos filhos de Simeão.

13. E o seu exército, os que foram contados deles, era de cinqüenta e nove mil e trezentos.

14. Depois a tribo de Gade; e Eliasafe, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade.

15. E o seu exército, os que foram contados deles, era de quarenta e cinco mil e seiscentos e cinqüenta.

16. Todos os que foram contados no exército de Rúben foram cento e cinqüenta e um mil e quatrocentos e cinqüenta, segundo os seus esquadrões; e estes marcharão em segundo lugar.

17. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos; como armaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras.

18. A bandeira do exército de Efraim segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente; e Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim.

19. E o seu exército, os que foram contados deles, era de quarenta mil e quinhentos.

20. E junto a ele estará a tribo de Manassés; e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés.

21. E o seu exército, os que foram contados deles, era de trinta e dois mil e duzentos.

22. Depois a tribo de Benjamim; e Abidã, filho de Gideoni, será príncipe dos filhos de Benjamim,

23. E o seu exército, os que foram contados deles, era de trinta e cinco mil e quatrocentos.

24. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram cento e oito mil e cem, segundo os seus esquadrões; e estes marcharão em terceiro lugar.

25. A bandeira do exército de Dã estará para o norte, segundo os seus esquadrões; e Aieser, filho de Amisadai, será príncipe dos filhos de Dã.

26. E o seu exército, os que foram contados deles, era de sessenta e dois mil e setecentos.

27. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Aser; e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Aser.

28. E o seu exército, os que foram contados deles, era de quarenta e um mil e quinhentos.

29. Depois a tribo de Naftali; e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali.

30. E o seu exército, os que foram contados deles, era de cinqüenta e três mil e quatrocentos.

31. Todos os que foram contados no exército de Dã foram cento e cinquenta e sete mil e seiscentos; estes marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras.

32. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais; todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram seiscentos e três mil e quinhentos e cinqüenta.

33. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés.

34. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés; assim armaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais.

Salmos 36

1. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: Não há temor de Deus perante os seus olhos.

2. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniqüidade se descubra ser detestável.

3. As palavras da sua boca são malícia e engano; deixou de entender e de fazer o bem.

4. Projeta a malícia na sua cama; põe-se no caminho que não é bom; não aborrece o mal.

5. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até às mais excelsas nuvens.

6. A tua justiça é como as grandes montanhas; os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais.

7. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas.

8. Eles se fartarão da gordura da tua casa, e os farás beber da corrente das tuas delícias;

9. Porque em ti está o manancial da vida; na tua luz veremos a luz.

10. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração.

11. Não venha sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios.

12. Ali caem os que praticam a iniqüidade; cairão, e não se poderão levantar.

Eclesiastes 12

1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: Não tenho neles contentamento;

2. Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva;

3. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas;

4. E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar à voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem.

5. Como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite; porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça;

6. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço,

7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu.

8. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade.

9. E, quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria; e atentando, e esquadrinhando, compôs muitos provérbios.

10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis; e escreveu-as com retidão, palavras de verdade.

11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembléias, que nos foram dadas pelo único Pastor.

12. E, demais disto, filho meu, atenta: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne.

13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus, e guarda os seus mandamentos; porque isto é o dever de todo o homem.

14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau.

