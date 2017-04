Corrente do Resgate: em busca de quem está perdido

Home > Notícias da Universal

Deus sempre está pronto para receber de volta aqueles que estão longe da Sua presença. E é com esse intuito, de levar a Ele os que estão afastados, que a “Caravana do Resgate” já passou por diversos lugares do Brasil e do mundo. E a Corrente do Resgate, que acontece em todas as igrejas sedes da Universal, cumpre esse objetivo todos os sábados.

Foram esses encontros que transformaram a vida do jovem Emerson Gomes Saraiva, de 23 anos. Embora não tenha sido tão simples assim.

Morador da capital paulista, no bairro de Vila Livieiro, localizado no quilômetro 12,5 da Via Anchieta, que liga São Paulo à Baixada Santista, ele, que já havia participado do grupo Força Jovem Universal (FJU), estava afastado de Deus havia 3 anos. Em janeiro deste ano, porém, Emerson voltou a frequentar a Universal, participando também da Corrente do Resgate. Mas ele ainda não estava verdadeiramente disposto a se arrepender de seus erros e buscar a sua Salvação.

Cheio de orgulho, o jovem desprezou a oportunidade de mudar de vida naquele momento. A desobediência mais uma vez o fez se afastar de Deus. Em apenas uma semana, ele furtou uma cliente no salão de cabeleireiro de sua mãe e foi expulso de casa. Procurou uma casa de encostos e lá fez um pacto de sangue. No sábado seguinte, exatamente no horário em que deveria estar participando da corrente, entrou para o mundo do crime e se envolveu com o tráfico de drogas.

O milagre

Não demorou muito para Emerson se envolver em mais confusão ainda e ser jurado de morte. Ele foi pego pelos traficantes, apanhou muito e foi alvo de dois tiros. Um atingiu em cheio a cabeça dele e o outro pegou de raspão. Os traficantes foram embora, acreditando que o jovem tivesse morrido, mas ele conseguiu pedir ajuda e foi socorrido.

No hospital, os médicos disseram que o projétil havia perfurado a cabeça dele, mas não atingiu o cérebro. Emerson crê que recebeu um milagre de Deus. Recentemente, em meados do mês de março, após recuperação e alta hospitalar, o jovem retornou à Corrente do Resgate, decidido a sepultar a sua velha criatura e mudar de vida, o que realmente aconteceu.

E você, também precisa ter a sua vida transformada?

A Corrente do Resgate acontece aos sábados, às 20h00, em todos as sedes regionais da Universal pelo Brasil. Encontre o endereço na sua cidade clicando aqui. Na capital paulista, a Corrente do Resgate é realizada na sede do bairro do Brás, localizada na Avenida Celso Garcia, nº 499, região central.