"Caravana da Cruzada da Fé" na Paraíba

No último dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, cerca de 35 mil pessoas participaram da “Caravana da Cruzada da Fé” na Universal de João Pessoa, capital da Paraíba.

O salão principal do templo – que fica na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2.000, no bairro Expedicionários – ficou lotado, assim como o estacionamento do local e a rua lateral. Os participantes do encontro vieram de várias partes da capital e também do interior paraibano, inclusive integrantes da tribo indígena de Potiguaras (foto abaixo), do município de Baía da Traição, a mais de 90 quilômetros de João Pessoa.

Pela primeira vez no estado, o bispo Clodomir Santos foi quem ministrou a reunião especial, num dia que ficou marcado, pois muitos alcançaram a libertação, a cura, o encontro com Deus e o batismo com o Espírito Santo.

Foi o que a internauta Aletesandra Gomes relatou em seu comentário na página oficial do bispo Clodomir no Facebook: “Foi gratificante ver todo o povo da Paraíba se deslocando de todos os lugares e todas as cidades para essa grande noite do desmanche, e tenho certeza de que todos foram libertos e, principalmente, receberam a presença do Espírito Santo. Obrigada Senhor por tudo.”

E você, já participou de alguma das caravanas que o bispo Clodomir tem realizado pelo Brasil? Conte-nos nos comentários como foi a sua experiência.

