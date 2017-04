UNP pelo Brasil: ações mobilizam milhares de pessoas dentro e fora dos presídios

Home > Ação Social

Inúmeras ações especiais têm sido realizadas em todas as partes do País pelo grupo Universal nos Presídios (UNP). De Norte a Sul do Brasil, onde há um grupo de voluntários, ali há também o empenho e a força de vontade dessas pessoas, cujo objetivo é ajudar o próximo e fazê-lo conhecer a Verdade, que é o Senhor Jesus.

Por isso, dentro e fora de diversas cadeias estão acontecendo movimentos sociais que têm beneficiado não apenas os presos, mas também os familiares deles, quer com palavras de fé, conforto e ânimo, ou mesmo com cafés especiais na entrada dos presídios, doação de livros e de Bíblias, entre outras ações.

São Paulo

Diversas unidades do Centro de Detenção Provisória (CDP) da capital paulista e da Grande São Paulo têm recebido a visita de voluntários do UNP. No CDP de Pinheiros (fotos acima e ao lado), zona oeste, por exemplo, dezenas de Bíblias foram entregues aos presos em um encontro especial com os bispos Eduardo Guilherme, coordenador do UNP em todo o País, e Carlos Cuccato, do Templo de Salomão.

No CDP do município de Mogi das Cruzes, pastores e voluntários se mobilizaram em frente ao presídio para a entrega de livros cristãos a familiares de presos, bem como para oferecer atendimentos e orações.

Em Santo André, no ABC Paulista, os voluntários realizaram um café no CDP do município. Já voluntários do UNP de Guarulhos e do bairro de Itaquera (zona leste da capital paulista) uniram forças para se concentrar nas portas das Unidades I e II do CDP de Guarulhos, onde atenderam mais de 500 familiares de presidiários.

Ainda em São Paulo, no maior presídio feminino da América Latina, a Penitenciária de Sant’Ana (zona norte da capital paulista), o grupo deu uma atenção especial às equipes da Superintendência dos Serviços Penitenciários de São Paulo (Susepe) e da brigada feminina que cuida do presídio, distribuindo kits com livros e produtos femininos e orando por todas as servidoras.

Pelo Brasil

No estado do Paraná, a equipe do grupo feminino do UNP esteve no Centro de Regime Semiaberto Feminino (CRAF) para mais uma missão. Além da assistência espiritual, as voluntárias também procuraram atender às necessidades das famílias, doando cestas básicas, entre outras coisas.

Em Pouso Alegre (foto acima), no Sul de Minas Gerais, o movimento também foi em frente ao presídio da cidade, onde aconteceu um café da manhã todo especial para os familiares.

No Mato Grosso do Sul (foto ao lado) as ações são frequentes e as reuniões com os presos também. Recentemente, voluntários do UNP estiveram no Presídio Estadual de Dourados, onde foi realizado um culto para os encarcerados. Todos os que participaram receberam, gratuitamente, exemplares de livros cristãos e do jornal Folha Universal.

Logo após a reunião, que contou com a presença de 130 presos, seis deles decidiram se batizar nas águas, entregando a vida ao Senhor Jesus.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)