Por que você precisa ser valente?

O que seria uma briga de igual para igual, na sua opinião? Quando os envolvidos possuem a mesma condição física (tamanho, peso, idade), talvez. Quando vemos os envolvidos em condições diferentes, dizemos que é uma covardia. Mas não necessariamente se um dos envolvidos tiver uma característica importante para vencer uma luta: a valentia.

Recentemente, um vídeo viralizou nas redes sociais justamente pela valentia de um cãozinho. Apesar de ser ainda bem pequeno, acreditem, para defender um pedaço de carne, ele enfrentou três filhotes de leão, sem nenhum medo.

Confira o vídeo abaixo:

Você pode estar rindo bastante com a cena, mas esse cãozinho pode estar lhe dando uma lição preciosa para enfrentar as lutas da vida.

Seja valente

A fé é certeza. Logo, se você acredita plenamente que algo vai dar certo, por que recua diante da primeira dificuldade que surge para alcançar o seu objetivo? Será que o que tem lhe faltado não é uma boa dose de valentia?

Ninguém nasce um valente. Essa característica é desenvolvida na proporção em que é usada. Se quando vem o medo de enfrentar uma determinada situação, por mais simples que ela pareça, você, com medo de falhar, não a enfrenta, não espere que a sua valentia surja do nada. Mas quando, mesmo sem condição aparente (como o cãozinho do vídeo acima), você confia que vai conseguir e não se intimida, tomando assim a atitude necessária, não tenha dúvidas de que irá surpreender com o quanto valente vai se revelar.

Coisas extraordinárias só acontecem com os que têm a valentia de conquistá-las. A sua fé é colocada em prática por meio da sua coragem. E ela tem que estar em constante atividade, porque, se você parar de usá-la, o medo é quem tomará conta. O profeta Elias sabe bem o que é isso.

Imagine um homem desafiar 850 profetas idólatras, cansado de ver o engano que tinha devastado Israel. Ele pôs à prova o poder dos deuses deles diante do poder do Deus de Israel. E o resultado foi surpreendente. Deus fez cair fogo do céu diante dos olhos de todos os presentes (saiba mais dessa incrível história lendo na Bíblia 1 Reis 18.21-40).

Quanta coragem, não é mesmo? Mas se lhe disserem que, pouco tempo depois, esse mesmo Elias, que apresentou coragem para enfrentar o pecado que estava afastando o povo de Israel de Deus, recuou com medo diante da ameaça que a esposa do rei lhe fez, ao perder os seus profetas, você acreditaria? Pois é, ele fugiu para uma caverna, acuado, receoso do que lhe podia acontecer:

“E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo.” 1 Reis 19.1-3

Contraditório, não é mesmo?

O contrário da valentia é a covardia, e não é isso que Deus concede:

“Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação.” 2 Timóteo 1.7

Portanto, certifique-se do que você tem deixado prevalecer diante das lutas cotidianas da vida, se um espírito valente, intrépido, ou temeroso e covarde. Não adianta dizer que tem fé se ela não for usada com valentia.

