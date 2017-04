Home > Internacional

“Mayibuye impilo yami” foi o nome do evento promovido pela Universal durante o final de semana de Páscoa na África do Sul. A frase, em dialeto zulu – umas das 11 línguas oficiais do país –, significa “Minha vida de volta para mim”, revelando o propósito do evento de levar as pessoas a resgatarem a qualidade de vida pelo poder do Senhor Jesus.

O evento, que é anual, aconteceu em 3 dias consecutivos: na Sexta-feira Santa (14 de abril), em Johanesburgo, no estádio Ellis Park, e em outros estádios, em diferentes estados do país; no sábado (15), na cidade de Durban – localizada na província de Kwazulu-Natal; e no domingo (16), o evento principal, denominado “Dia da Justiça”, que aconteceu não só em Cape Town, capital sul-africana, como em todo o país.

Ao todo foram mais de 300 mil pessoas presentes nos 3 dias de evento, mesmo diante da grande crise política que o país está enfrentando, com manifestações nas ruas e greves. Inclusive, no final de semana do evento, as companhias de ônibus permaneceram em greve e, mesmo assim, as pessoas buscaram outros meios de transporte, mas não deixaram de comparecer.

1 ano antes

A grandiosidade do evento justifica a antecedência com que é preparado: o planejamento começa 1 ano antes. Por causa dos muitos protocolos exigidos pelo Governo – e que a Universal faz questão de seguir rigorosamente –, é necessário esse tempo para preparar tudo. Além disso, são feitas evangelizações por todo o país e é preparada toda uma infraestrutura para receber a cada dia uma grande quantidade de pessoas. Um trabalho grande, mas que recompensa pela transformação de vida que propõe.

Pelo terceiro ano consecutivo, o evento contou com a presença do presidente sul-africano, Jacob Zuma, presente na sexta-feira. “Os filhos de Deus estão aqui para ouvir a Palavra de Deus e lembrar o maior sacrifício feito na Sexta-feira Santa por nós. Nós viemos de um passado que não era justo para nós, e hoje somos uma nação livre. Eu tenho vindo aqui por 3 anos, pois aqui é que eu me sinto em casa. Aqui eu recebo orações, amor e conforto, e me traz esperança nas tarefas que eu recebo. Ore pela liderança, ore para que os crimes sejam eliminados, ore pela paz e ore para que o amor de Deus esteja em nós”, discursou o presidente.

Ele ainda pediu que lembrássemos das pessoas que estão nos hospitais e os que estão enfrentando grandes problemas, e agradeceu aos bispos e pastores da Universal pelo bem que têm feito às pessoas.

Na sexta-feira, primeiro dia do evento, aproximadamente 97 mil pessoas participaram apenas em Johanesburgo. O evento contou com a presença das cantoras Unathi e Vicky Sampson, famosas no país, além de apresentações do Força Jovem Universal da África.

No evento de sábado estiveram presentes quase 12 mil pessoas. No dia foi distribuído o óleo abençoado no Monte Sinai e todos foram convidados a usar a fé e assistir à programação diária da Universal – que é transmitida em rede nacional todas as manhãs –, para se ungir e participar da oração que é realizada nos programas. “Quando vocês orarem, peçam sabedoria para o seu dia e vão trabalhar abençoados”, ressaltou o bispo Marcelo Pires, responsável pelo trabalho evangelístico da Universal na África do Sul.

O “Domingo da Justiça” contou com a participação de aproximadamente 25 mil pessoas.

Deus, a prioridade da vida

Qual o segredo para ser bem-sucedido na vida?

Sim, existe um segredo, que, apesar de estar ao alcance de todos, poucos estão dispostos a colocar em prática em suas vidas. E esse segredo foi ensinado pelo bispo Marcelo Pires:

“Você que sente medo quando não tem dinheiro suficiente para pagar o seu aluguel ou até para a comida, ou você que tem dinheiro, mas não consegue resolver os seus problemas, pois dinheiro não pode comprar amor, saúde, felicidade, a solução para os seus problemas está em entregar a sua vida para Deus e fazer dEle a sua prioridade. O mandamento bíblico é servir ao Senhor seu Deus e apenas a Ele. Se você fizer isso, nenhum problema é invencível. Mas é preciso colocar Deus como o primeiro de sua vida.”

E a chance de entregar a vida a Deus e priorizá-Lo não está restrita a quem participou do evento na África do Sul. Todos aqueles que querem basear as suas vidas no que dizem as Sagradas Escrituras podem decidir isso agora mesmo, até mesmo enquanto leem essa matéria. Essa decisão implica sacrifícios, mas os resultados compensarão todo o esforço.

E, para ajudá-lo nessa jornada, todos os dias, em uma Universal mais próxima, são realizadas reuniões com o único objetivo de levar as pessoas a Deus e despertar nelas a fé inteligente, capaz de mudar as suas vidas. Participe.

