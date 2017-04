Você já visitou o Jardim Bíblico do Templo de Salomão?

Home > Notícias da Universal

Para quem passa pelo bairro do Brás, na zona leste da capital paulista, contemplar a beleza do Templo de Salomão apenas de longe não é mais uma opção. O lugar tem atraído a atenção de inúmeras pessoas, de todo o Brasil e de diversas partes do mundo. Ele também desperta a curiosidade, e muitos acabam separando um tempo para visitá-lo.

Bem estruturado, o Templo não é só comtemplado por dentro, mas também na sua área externa, onde abriga o Jardim Bíblico, a réplica fiel do Tabernáculo de Moisés – onde há símbolos sagrados inspirados por Deus nos tempos bíblicos – e também o Memorial dos Templos de Jerusalém – que resgata a história de fé do povo hebreu.

Todos esses ambientes podem ser visitados por qualquer pessoa, desde que a visita seja agendada – clique aqui e saiba como.

Recentemente, dezenas de voluntários do grupo de batismo do Templo de Salomão realizaram essa visita aos ambientes bíblicos que foram reproduzidos com fidelidade e que promovem um cenário adequado tanto à compreensão histórica do povo de Deus como também a uma experiência espiritual com Ele.

Marcos Joel (foto ao lado) foi um dos voluntários que realizaram o tour. “ Confesso que tive uma experiência real com Deus. É como se voltássemos ao tempo e tivéssemos a oportunidade de viver cada momento descrito na Bíblia Sagrada. Para a minha fé foi algo extraordinário, ouve uma renovação, além de uma bagagem cultural que vou levar por toda a vida”, afirmou.

O grupo de batismo do Templo é composto por obreiros e levitas voluntários, e é fundamental para ajudar aqueles que têm a iniciativa de mudar o rumo de suas vidas por meio do batismo nas águas.

O batismo representa a morte das atitudes que não condizem com a Palavra de Deus e, ao passar pelas águas, a pessoa desfruta de um novo nascimento, uma nova vida.

Os voluntários que integram o grupo de batismo acompanham de perto o desenvolvimento espiritual dos membros que se entregaram completamente a Deus.

“Saio com a alma alimentada”

É o que Elaine Rocha, de 35 anos (foto ao lado), uma das voluntárias, explica: “O grupo de batismo tem um único propósito, que é o de ganhar almas. E fazer parte dele é um privilégio, pois essas pessoas que se entregam a Deus por meio do batismo são o futuro da Igreja e farão a diferença no Reino dos Céus.”

E Elaine faz um convite: “Convido a todos a fazerem o tour pelo Jardim Bíblico, pois, apesar de ter visitado o local por mais de uma vez, sempre que estou lá me sinto renovada. Deus usa o sacerdote (o guia do tour) de tal forma que, nas suas palavras, podemos perceber o cuidado que ele tem em nos ensinar a Seu respeito. Cada vez que participo do tour é uma experiência única e muito gratificante. Saio com a alma alimentada.”

O batismo

O batismo nas águas acontece após o fim das reuniões de domingo no Templo (6h, 9h30 e 18h), e, eventualmente, das de quarta-feira (20h). Os voluntários ficam à disposição nas saídas do Templo para esclarecer dúvidas sobre o batismo e encaminhar os interessados aos pastores e bispos.

