Universal leva filme O Jovem Messias a penitenciária maranhense

O feriado de Sexta-feira Santa de 2017 (14 de abril) ficou marcado na vida de dezenas de detentos do Complexo Penitenciário de São Luís (Maranhão) – que receberam indulto para passar a Páscoa em casa – e seus familiares. Isso porque voluntários do grupo Universal nos Presídios (UNP) organizaram a exibição do filme “O Jovem Messias” (2016) no local.

A exibição aconteceu no início da noite, às 18h, na portaria unificada, para cerca de 130 pessoas.

O filme “O Jovem Messias” é um romance baseado na Bíblia e fala sobre a relação entre a família de Jesus, José e Maria, e o Governo da época. A obra é dublada por Mel Lisboa e Sérgio Marone, que também fizeram parte do elenco do filme “Os Dez Mandamentos” e da novela de mesmo nome, produzida pela Record TV.

Um dos detentos que assistiram a “O Jovem Messias” afirmou ter se surpreendido com a iniciativa da Universal, que proporcionou aos familiares dele assistirem ao filme também.

Durante a exibição da trama, houve distribuição de pipoca e refrigerante aos espectadores. Após o filme foi realizada uma oração especial pelos presentes e também pelos detentos que não puderam estar ali e todos os familiares.

Motivando e despertando a fé

“O principal objetivo e importância de apresentar esse filme aos presidiários e seus familiares é mostrar para os mesmos, por meio dessas ações, que eles não estão sozinhos. Por mais que estejam presos, aqui do lado de fora alguém se preocupa com eles, como o UNP tem se preocupado com eles e seus familiares”, disse o pastor Venino Aragão, responsável pelo grupo no Maranhão. “Por meio de um filme como esse é possível motivar e despertar a fé que há dentro deles.”

Para levar a Palavra que salva, os voluntários do grupo Universal nos Presídios realizam diversas ações nas penitenciárias.