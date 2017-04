Universal inaugura igrejas dentro de presídios pelo País

Home > Notícias da Universal

Inúmeras Igrejas foram inauguradas, recentemente, dentro de presídios espalhados pelo País, conforme foi anunciado em meados do mês de março, em reportagem especial exibida pelo programa “Domingo Espetacular", da Record TV.

Há meses, voluntários que compõem o grupo Universal nos Presídios (UNP) têm se empenhado para que, praticamente a cada semana, um novo templo seja aberto em alguma unidade prisional do Brasil, trazendo com isso novas esperanças aos presos, pois onde chega a Palavra de Deus, chega também o refrigério para a alma.

Sob a coordenação direta do bispo Eduardo Guilherme em todo o País, o grupo tem realizado as inaugurações em diversas regiões. Mais recentemente abriu novas igrejas em presídios dos estados de São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, entre outros.

