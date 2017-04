Onde encontrar a pessoa amada?

Home > Folha Universal

Há solteiros que questionam se existem lugares específicos para encontrar um pretendente. Muitos deles se inscrevem em sites de relacionamento ou procuram lugares movimentados. No entanto, o que mais importa é estar em um local onde seja possível encontrar pessoas com os mesmos objetivos. A escolha certa não é questão de sorte e sim de inteligência, segundo as orientações do livro Namoro Blindado, de Renato e Cristiane Cardoso.

Além de escolher locais equivocados, outro erro do solteiro é não socializar. “Pessoas que se fecham em um círculo social limitado, que parece mais um triângulo – a mãe, o cachorro e o celular –, naturalmente têm dificuldade de encontrar alguém. A razão não é a falta de pessoas disponíveis, mas sim a falha em não se permitirem ampliar seu contato com outras pessoas”, afirma Renato.

Ele ainda orienta que é importante se permitir ser casual e flexível. “Diga ‘sim’ mais vezes, ao invés de ‘não’ sempre que uma oportunidade se apresentar para você sair da sua rotina social”. Mas o escritor adverte que é necessário aliar a casualidade com responsabilidade. “Não vá saindo com um total estranho que se aproximou de você [...]. Eu me refiro à atitude de sair da rigidez e da rotina de sua agenda para se expor a atividades que podem facilitar acontecimentos agradáveis.”

Interesses em comum

A auxiliar administrativa Thayrine Lang Bittencourt, de 20 anos, conta que ela e o consultor de TI Diogo Max (foto ao lado), de 26 anos, foram unidos pelas coisas que gostam de fazer. Os jovens catarinenses participam do projeto Mídia, do grupo Força Jovem Universal, e sempre se viam em eventos. Entretanto, eles não se falaram de imediato.

“Por conta de situações do passado, eu não acreditava na felicidade amorosa. Então quando comecei a gostar dele tive muita cautela. Fiquei por dois meses apenas observando-o e fiz uma oração pedindo que Deus me desse direção para fazer a coisa certa. Logo, surgiram mais oportunidades para nos encontrarmos”, explica Thayrine.

Na época, ela era responsável pelo Departamento de Redes Sociais do projeto e foi até a cidade de Diogo participar de outro evento da igreja. “Ela estava prestes a ir embora de Blumenau quando eu me aproximei. Tivemos uma rápida conversa, porém, foi o suficiente para eu fazer uma ótima descoberta”, relata Diogo.

“Ele se despediu de mim com um ‘obrigado’ em alemão, ‘danke’, e eu respondi ‘bitte’, que significa ‘de nada’. Ao descobrir que eu também faço curso de alemão, ele me indicou para o Departamento Internacional do Mídia (MI). Me interessei e comecei a participar”, ressalta Thayrine.

Os dois ficaram responsáveis por fazer traduções e conversavam todos os dias pela internet. “Trabalhávamos nisso juntos e trocávamos muitas dicas. Surgiu uma amizade, passamos a compartilhar assuntos do nosso dia a dia e isso gerou admiração de um pelo outro. Percebemos que éramos compatíveis em todos os nossos objetivos”, diz a jovem.

Após dois meses, Diogo fez uma surpresa e apareceu em uma das partidas do campeonato de handebol no qual Thayrine participava. “Ele foi até a minha cidade, Brusque, para assistir ao jogo e conhecer meu hobby. Ficamos algumas horas juntos e conversamos. Depois de duas semanas, ele retornou e novamente me surpreendeu com o pedido de namoro”, relembra.

Eles completaram oito meses de namoro e se encontram todas as quintas-feiras na cidade de Brusque para participarem das palestras da “Terapia do Amor”. “Estamos felizes, temos aprendido a entender um ao outro e a melhorar o diálogo. Todas as orientações que recebemos nos preparam para ter um casamento feliz no futuro”, diz Thayrine.

Para saber mais como resolver os problemas da vida amorosa, participe das palestras da Terapia do Amor, todas às quintas-feiras, em uma Universal mais próxima de você. A cada palestra, casais, noivos, namorados e solteiros aprendem sobre o amor inteligente e como desenvolver o relacionamento a dois.