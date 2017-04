Novos bispos são consagrados no Brasil

Home > Folha Universal

A Universal iniciou o mês de abril com quatro novas consagrações de pastores a bispos. As cerimônias aconteceram em dois Estados: na Bahia e no Amapá. Neste ano, já foram consagrados pelo mundo inteiro aproximadamente 100 novos bispos.

Ser consagrado significa ser aprovado diante de Deus e ter assim a permissão de realizar novas Obras.

Tal função requer compromisso e uma postura íntegra diante de Deus e essas características foram encontradas nos novos bispos.

Na Bahia

O bispo Paulo Sérgio da Silva, de 48 anos, e sua esposa, Andréa Rocha da Silva (foto ao lado), de 44 anos, foram consagrados pelo bispo João Leite, em Salvador, na capital baiana.

Para o bispo Paulo, a consagração foi um privilégio. “É uma honra ter meu ministério aprovado por Deus. Ao mesmo tempo, vejo a responsabilidade que tenho para continuar sendo ainda mais servo.”

Com 24 anos de Obra, o bispo já passou pelos Estados do Rio de Janeiro, de Pernambuco e da Bahia e por Cabo Verde, país do continente africano.

No Amapá

Lá, cerimônia foi conduzida pelo bispo Adriano Evaristo, que consagrou três bispos.

Um deles foi o bispo Aluízio Nascimento da Silva, de 55 anos, e sua esposa, Odaci Isabel da Silva, de 51 anos, que fazem a Obra há 31 anos. Eles já passaram pelos Estados do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, do Maranhão e Amapá. “Ganhar mais almas e ser sempre servo. Nada mais”, disse, sucintamente, ao falar da nova missão.

Já o bispo Carlos Antônio Oliveira Santos e sua esposa, Audenora Ferreira Santos, ambos de 46 anos, também foram consagrados. Os dois completarão 22 anos de Obra em 2017 e já passaram pelos Estados do Amapá e Pará. “Graças a Deus, estamos hoje na condição de bispo e lutamos todos os dias para permanecer como servos de Deus”, afirmou o bispo Oliveira.

Por fim, o bispo Sebastião Alves de Souza, de 54 anos, e sua esposa, Marinalva Araújo de Souza, de 49 anos, também foram consagrados no Amapá. Com 20 anos de Obra, o casal já passou pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo e Amapá.

O bispo Souza conta com alegria sobre a consagração. “A Bíblia diz que aquele que almeja ser bispo excelente Obra almeja. Mas, honestamente, Deus nos surpreendeu aqui no Amapá ao trazer essa bênção para nós. Isso é algo inexplicável.”

A Universal está se preparando para o aniversário de 40 anos. Durante todos esses anos, o trabalho tem se expandido pelo mundo. Hoje, a Universal está presente em diversos países e em todos eles pastores e bispos trabalham para levar a fé inteligente e, principalmente, a Palavra de Deus.