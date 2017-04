Nem só de roupas escuras se faz um outono

Home > Folha Universal

Por algum motivo, basta a temperatura cair e bater o primeiro ventinho para muita gente se render ao clássico preto dos pés à cabeça. O casaco é preto, a calça é preta, a bota é preta, o cachecol também. Talvez seja pela ideia de que o “preto esquenta”, porque dá a sensação de estar mais magra ou um pouco dos dois. E aí o look monocromático é o mesmo do outono e do inverno do ano passado, do retrasado e de todos os anteriores. Mas nem só de preto se faz uma estação fria. Boas doses de cores podem surgir e trazer novas possibilidades.

Caixinha de cores

É possível, sim, fazer combinações quentes e cheias de cor quando o termômetro registra temperaturas baixas ou amenas. E não é preciso refazer o guarda-roupa, pelo contrário. O jeito é aproveitar as peças neutras em branco, preto, cinza, azul, jeans, bege, caramelo, nude, marrom e tons familiares como base para soltar a criatividade e investir em uma peça “color power” para arrematar como um truque de style.

Caso não se sinta à vontade para apostar em um ponto de cor de imediato, arrisque nos acessórios mais coloridos. Botas, tênis, além dos óculos, que trazem certa graça ao look. Brincar com estampas também é uma boa opção para quebrar a melancolia dos looks invernais.

Greenery como bola da vez

Tanto os desfiles internacionais como a coleção apresentada na última temporada da Semana de Moda da São Paulo Fashion Week (SPFW) mostraram que os dias frios podem vir cheios de bossa e cor.

E no que depender da Pantone tem muita cor a ser usada pela mulherada. Conhecida por ser referência no sistema de cores usado pela indústria gráfica, anualmente indica tonalidades que influem diretamente no ramo da moda, beleza e decoração. No ano passado foi a vez do Rose Quartz (rosa claro) e do Serenety (azul bebê) atingirem o Olimpo da moda. Já tivemos o Marsala (2015), o Verde Esmeralda (2014) e o Orquídea Radiante (2013).

Desta vez, esverdeou de novo. Quem ganha destaque é a cor Greenery. Trata-se de um tom verde-amarelado que evoca os primeiros dias de primavera, segundo a própria Pantone. A cor dividirá holofotes com outras nove cores, apontadas como fortes favoritas da temporada.

No dossiê consta o tom de verde batizado como Kale, (couve). Os azuis Niagara, que lembra um pouco um jeans; Lapis Blue, que remete ao marinho; e o Island Paradise, uma espécie de verde azulado. O tom pastel ganha notoriedade com o rosado Pale Dogwood e o Hazelnut que, como o próprio nome indica, lembra a cor da avelã. Já o vermelho alaranjado Flame, o amarelo Primrose Yellow e o rosa Pink Yarrow chegam para aquecer.

Para Leatrice Eiseman, diretora-executiva do Pantone Color Institute, “o tipo de mundo que estamos vivendo é muito estressante e muito tenso” e, por isso, a escolha da cor cai como uma luva. “Esta é a cor da esperança e da nossa ligação com a natureza. Ela remete ao que chamamos de palavras “re”: regenerar, refrescar, revitalizar, renovar. É algo como olhar para a frente”, declarou ao jornal norte-americano The New York Times.