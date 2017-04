Leia a Bíblia em 1 ano - 113º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Por isso, elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano. Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã. Você verá o quanto isso transformará a sua vida.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Levítico 27

1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:

2. Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação serão as pessoas ao Senhor.

3. Se for a tua avaliação de um homem, da idade de vinte anos até a idade de sessenta, será a tua avaliação de cinqüenta siclos de prata, segundo o siclo do santuário.

4. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de trinta siclos.

5. E, se for de cinco anos até vinte, a tua avaliação de um homem será vinte siclos e da mulher dez siclos.

6. E, se for de um mês até cinco anos, a tua avaliação de um homem será de cinco siclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de três siclos de prata.

7. E, se for de sessenta anos e acima, pelo homem a tua avaliação será de quinze siclos e pela mulher dez siclos.

8. Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie; conforme as posses daquele que fez o voto, o avaliará o sacerdote.

9. E, se for animal dos que se oferecem em oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo.

10. Não o mudará, nem o trocará bom por mau, ou mau por bom; se porém de alguma maneira trocar animal por animal, tanto um como o outro, será santo.

11. E, se for algum animal imundo, dos que não se oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote,

12. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau; segundo a avaliação do sacerdote, assim será.

13. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação.

14. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má; como o sacerdote a avaliar, assim será.

15. Mas, se o que a santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação, e será sua.

16. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente: um ômer de semente de cevada será avaliado por cinqüenta siclos de prata.

17. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme à tua avaliação ficará.

18. Mas, se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme aos anos restantes até ao ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação.

19. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação, e ficará seu.

20. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará.

21. Porém havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado; a possessão dele será do sacerdote.

22. E se alguém santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for parte do campo da sua possessão,

23. Então o sacerdote lhe contará o valor da tua avaliação até ao ano do jubileu; e no mesmo dia dará a tua avaliação como coisa santa ao Senhor.

24. No ano do jubileu o campo tornará àquele de quem o comprou, àquele de quem era a possessão do campo.

25. E toda a tua avaliação se fará conforme ao siclo do santuário; o siclo será de vinte geras.

26. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará; seja boi ou gado miúdo, do Senhor é.

27. Mas, se for de um animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará a sua quinta parte; e se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação.

28. Todavia, nenhuma coisa consagrada, que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem, de homem, ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará; toda a coisa consagrada será santíssima ao Senhor.

29. Toda a coisa consagrada que for consagrada do homem, não será resgatada; certamente morrerá.

30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor; santas são ao Senhor.

31. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela.

32. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor.

33. Não se investigará entre o bom e o mau, nem o trocará; mas, se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo; não serão resgatados.

34. E s te s são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, para os filhos de Israel, no monte Sinai.



Salmos 34

1. Louvarei ao Senhor em todo o tempo; o seu louvor estará continuamente na minha boca.

2. A minha alma se gloriará no Senhor; os mansos o ouvirão e se alegrarão.

3. Engrandecei ao Senhor comigo; e juntos exaltemos o seu nome.

4. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores.

5. Olharam para ele, e foram iluminados; e os seus rostos não ficaram confundidos.

6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias.

7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra.

8. Provai, e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele confia.

9. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem.

10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas àqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará.

11. Vinde, meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.

12. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem?

13. Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano.

14. Aparta-te do mal, e faze o bem; procura a paz, e segue-a.

15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor.

16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles.

17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias.

18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito.

19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.

20. Ele lhe guarda todos os seus ossos; nem sequer um deles se quebra.

21. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos.

22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido.

Eclesiastes 10

1. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é, para o famoso em sabedoria e em honra, um pouco de estultícia.

2. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda.

3. E, até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento e diz a todos que é tolo.

4. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas.

5. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador.

6. A estultícia está posta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo.

7. Vi os servos a cavalo, e os príncipes andando sobre a terra como servos.

8. Quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá.

9. Aquele que transporta pedras, será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo.

10. Se estiver embotado o ferro, e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força; mas a sabedoria é excelente para dirigir.

11. Seguramente a serpente morderá antes de estar encantada, e o falador não é melhor.

12. Nas palavras da boca do sábio há favor, porém os lábios do tolo o devoram.

13. O princípio das palavras da sua boca é a estultícia, e o fim do seu falar um desvario péssimo.

14. O tolo multiplica as palavras, porém, o homem não sabe o que será; e quem lhe fará saber o que será depois dele?

15. O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, porque não sabem como ir à cidade.

16. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é uma criança, e cujos príncipes comem de manhã.

17. Bem-aventurada tu, ó terra, quando teu rei é filho dos nobres, e teus príncipes comem a tempo, para se fortalecerem, e não para bebedice.

18. Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja.

19. Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde.

20. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico; porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia do assunto.

O que você aprendeu com a leitura de hoje? Deixe o seu comentário.

E não desanime. Continue firme para ler a Bíblia em 1 ano, aqui no Universal.org.

Acompanhe a leitura do 112º dia clicando aqui.

Acompanhe a leitura do 114º dia clicando aqui.

Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã.