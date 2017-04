Integrantes do Godllywood de Minas visitaram o Templo

Home > Folha Universal

O que o Templo de Salomão tem que atrai tantas pessoas diariamente? A visita recente de mulheres do grupo Godllywood de Belo Horizonte, em Minas Gerais, pode nos ajudar a chegar à resposta. Idealizado pela escritora Cristiane Cardoso, o Godllywood é um projeto cujo principal objetivo é desenvolver os laços familiares das mulheres sob a ótica cristã, sem a influência e as imposições hollywoodianas a que tantas mulheres estão sujeitas hoje em dia. Esse trabalho é desenvolvido em todas as sedes da Universal do Brasil e do mundo.

O grupo que visitou o Templo no início deste mês participava do passeio anual que o Godllywood mineiro organiza e era composto por 200 integrantes com faixa etária entre 17 e 71 anos. Mesmo com a diferença de idades, elas vieram a São Paulo com objetivos bem definidos. A maioria delas pisou pela primeira vez no Templo de Salomão.

A professora e estudante de pedagogia Mônica Neves Santos, de 40 anos, afirma que sentiu uma alegria imensa ao entrar no local. “Tive a impressão de estar em Israel. Durante a visita, o que me mais me chamou atenção foi o cuidado do sacerdote, que com muito carinho e dedicação foi explicando cada detalhe. Entrar no Santuário, ver a Arca da Aliança e poder orar ali também foram experiência inesquecíveis. Pretendo voltar e trazer meus pais para que conheçam as belezas do Templo”, disse.

A jovem Eduarda Maciel Lourenço (foto ao lado), de 24 anos, apesar de já ter visitado o Templo em outra oportunidade, afirmou que também pretende voltar ao local. “No Santuário, a minha primeira impressão foi de paz profunda, o silêncio me tornou mais sensível à voz de Deus. Os momentos ali foram maravilhosos. Aprendemos sobre como devemos honrar a Deus em cada detalhe, desde o nosso comportamento até as nossas palavras”, declarou.

Já a cirurgiã-dentista Jessica Walewska Rodrigues (foto ao lado), de 30 anos, visitou o local pela terceira vez. Mesmo assim, ela sempre se diz impactada com a visão do Santuário. “Ao avistá-lo, a minha impressão foi a de ver a glória de Deus entre nós, da mesma forma que acontecia no Tabernáculo. O que mais chamou minha atenção durante a visita foi a explicação do sacerdote sobre o sacrifício realizado na época. A pessoa deveria fitar nos olhos do animal que assumiria seu lugar de pecador enquanto o sacrificava. Hoje o Senhor Jesus assumiu nosso lugar e comprou com Seu sangue a nossa Salvação. O grande aprendizado dessa visita foi perceber o quanto Deus cuidava e cuida do Seu povo”, ponderou.

Para a consultora Ariel Drummond, de 19 anos, voltar ao Templo foi uma oportunidade para rever a grandeza de Deus nos mínimos detalhes. “Saber a verdadeira história do sacrifício e a importância da nossa aliança com Deus me fez aprender a dar mais valor à minha comunhão com Ele. Voltarei com certeza e trarei amigas, colegas, vizinhos e o máximo de pessoas que conseguir”, planeja.

Para a responsável pela caravana, Fernanda Danielli Moraes (foto ao lado), de 37 anos, esposa do bispo Antônio Moraes, o objetivo da visita foi dar às integrantes a chance de estarem juntas, além de terem momentos inéditos de aprendizado e crescimento espiritual. À frente do Godllywood em Minas Gerais há dois anos, ela afirma que nenhum outro local poderia proporcionar isso. “Nessa visita tivemos a oportunidade de fazer um passeio bíblico, aprendemos sobre o sentido da Aliança de Deus com seus filhos, tivemos o prazer de estar no Santuário e ali elas renovaram sua aliança e viveram uma experiência única com Deus. Elas nunca mais serão as mesmas. Só sai do Templo do mesmo jeito quem entra sem um propósito”, concluiu.

