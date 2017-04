"É gratificante ver Deus usar pessoas para salvar outras"

Home > Folha Universal

No dia 7 deste mês, foi a vez do Rio Grande do Norte receber a Caravana do Desmanche Espiritual, realizada pelo bispo Clodomir Santos ao redor do País. A Avenida Senador Salgado Filho, 2.525, no bairro de Lagoa Nova, em Natal, foi tomada por uma grande multidão.

Todos os assentos da Catedral estavam ocupados e, além disso, as ruas e o estacionamento acomodaram mais de 40 mil pessoas.

O dia marcou a história de muitas pessoas. Uma delas foi Valdete Rodrigues Ferreira. “Eu me preparei a semana toda e realmente foi algo maravilhoso. Deus estava trazendo para o povo de Natal, por meio do bispo Clodomir, as bênçãos e as vitórias que vínhamos lutando e pedindo. Fiquei lá fora, porque não deu para entrar, mas a todo tempo prestei atenção em tudo”, contou.

Naquele momento, ela determinou que tudo o que não agradava a Deus deveria sair da vida dela. “Já vejo mudança na minha vida, no meu interior e tenho certeza que bênçãos irão chegar. Aquela noite foi só o início de grandes coisas que vão vir. Muitas almas foram alcançadas e, uma delas, tenho certeza que fui eu.”

Momento marcante

Manuele Oliveira pontua que houve vários instantes marcantes na reunião. Um, em especial, chamou a sua atenção. “Para mim, o momento que ficou marcado foi quando o bispo realizou a libertação de um rapaz, cuja mãe vinha lutando por ele. A gente viu ali a luta espiritual que houve. Uma mãe que vinha lutando por seu filho e um homem de Deus que se colocou à disposição de salvar aquela alma. Logo depois veio o batismo (nas águas).”

O próprio bispo Clodomir realizou o batismo do rapaz durante a reunião.

“Esse foi o momento mais importante de toda caravana. Tinha 40 mil pessoas, mas, se só aquela alma fosse salva, a reunião já teria sido válida. Foi um momento grandioso, que ficou marcado na história do Rio Grande do Norte, na história da minha vida e na história das pessoas que estavam presentes”, diz Manuele.

Está passando por problemas de ordem espiritual? Saiba como livrar-se deles participando todas as sextas-feiras da Reunião de Libertação na Universal. Os horários das reuniões podem variar de um lugar a outro. Acesse www.universal.org/enderecos e encontre uma Universal mais próxima de você para participar.